¡â£Í£Å¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤ò³§¤µ¤ó¤È¡×Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ÇÈ¯É½
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡â£Í£Å¤¬£·Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê£Í£Í¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼£²£°£²£µ¡Ö£×£å¡¡£÷£á£î£ô¡¡£ô£ï¡¡£æ£é£î£ä¡¡¡È¥«¥Õ¥§ÜÛ±à¡É¡×¤Î½éÆü¤ò³«ºÅ¤·¡¢£¸£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶ºî»ì¤ÎÏÃÂê¤Î¿·¶Ê¡Ö¥â¥Ö¥Î¥Ç¥ì¥é¡×¤Ê¤É£²£°¶Ê°Ê¾å¤òÇ®¾§¡£²Ï¸ý²Æ²»¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢Á´Ä¹£±£²¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂçÁ¥¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬²ÖÆ»¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶È³¦½é¤Î»î¤ß¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î²ñ¾ì¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³ªÂôË¨»Ò¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò³§¤µ¤ó¤ÈÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î°¦¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£¶¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¡â£Í£Å¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡¡¡ÝÌóÂ«¤Î²Î¡Ý¡×¤¬£¸·î£²£²Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Î¥¤¥ß¡¼½é¤Î±Ç²è²½¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³ªÂôË¨»Ò¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤ò³§¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£