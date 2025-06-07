ミスFLASH2025　左から、MAHO、葵成美、丸山りさ

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　絶賛バトル中の1stステージの第2回。厳選された候補者15名から推しをセミファイナリストへ！昨年同様、今年も1stステージは3回に分けて実施される。第3回（最終ブロック）は、6月下旬に発表予定！

【ミスFLASH2026　1stステージの6月ブロック候補者15名】

＜1＞
石川百恵（いしかわももえ・23）
福岡県出身
T157・B86（E）W68H89

＜2＞
一ノ木（いちのき）らを（22）
茨城県出身
T156・B82（G）W52H80

＜3＞
みや（23）
大阪府出身
T149・B75（C）W58H84

＜4＞
星香（せいか・28）
愛知県出身
T158・B84（F）W60H80

＜5＞
玲音（れのん・22）
福島県出身
T164・B74（B）W61H89

＜6＞
濱里華鈴（はまりかりん・23）
埼玉県出身
T160・B90（G）W60H88

＜7＞
堀内佑琳加（ほりうちゆりか・23）
東京都出身
T168.5・B82（E）W59.5H84

＜8＞
晴山梨花（はれやまりか・年齢非公開）
東京都出身
T157・B85（D）W63H84

＜9＞
ゆづき（17）
愛知県出身
T161・B75（E）W67H85

＜10＞
げらりん（20）
千葉県出身
T172・B81（D）W59H89

＜11＞
音羽美桜（おとわみお・年齢非公開）
千葉県出身
T180・B84（E）W59H89

＜12＞
黒瀬（くろせ）ゆい（25）
滋賀県出身
T157・B90（G）W64H94

＜13＞
遠藤（えんどう）さや（年齢非公開）
東京都出身
T160・B86（D）W58H85

＜14＞
今城沙耶（いまじょうさや・27）
広島県出身
T161・B75（D）W58H86

＜15＞
澪奈（れいな・29）
東京都出身
T162・B84（B）W65H96

写真・木村哲夫