シュートボクシング女子アトム級日本王者・MISAKIが、タイのルンピニースタジアムで念願のONEデビュー戦を白星で飾った。



MISAKIのONE初戦は100ポンド(約45.4キロ)契約のキックボクシング。試合が始まると対戦相手のラン・ロンシューにほぼ何もさせず、3ラウンド猛攻を仕掛け続けた。



試合序盤からスピードとパワーのあるパンチの連打を浴びせた彼女は、同じく攻勢に出た相手の勢いを完全に飲み込み、主導権を握る。パンチを主体にしながらもローキック、ミドルキック、前蹴りとバランスよく攻め続け、相手は防御を固めるしかない場面を何度も作った。そしてその勢いは最後まで衰えず、KOすることはできなかったが、3-0と判定で圧勝した。





