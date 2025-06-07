AC¥ß¥é¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ì¥ª¥ó¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥»¥ê¥¨A¶þ»Ø¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ØSky Sport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¤ÏAC¥ß¥é¥ó¤Ë¼«¿È¤¬ÂàÃÄ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ª¥ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯8·î¤ËAC¥ß¥é¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£AC¥ß¥é¥ó¤Ç¤Ï²ÃÆþ°Ê¹ß¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤É¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£º£µ¨¤â¥»¥ê¥¨A34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢8¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï10»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥ì¥ª¥ó¤ËAC¥ß¥é¥óÂàÃÄ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥ª¥ó¤ÏAC¥ß¥é¥ó¤Ë¼«¿È¤¬º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£AC¥ß¥é¥ó¤âÇäµÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢7000Ëü¥æ¡¼¥í°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¥ì¥ª¥ó¤­¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤âÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£

AC¥ß¥é¥ó¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ10ÈÖ¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ª¥ó¤À¤¬º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£