チェルシーの生え抜きDFは今夏退団の可能性がある。



『Daily Telegraph』のマット・ロウ氏によると、チェルシーに所属する25歳のイングランド代表DFトレヴォ・チャロバーに今季セリエA優勝を果たしたナポリが興味を示しているという。



チェルシーの下部組織出身であるチャロバーはこれまでイプスウィッチ・タウンやハダース・フィールドタウンやロリアンにレンタル移籍で経験積むと2021年7月からはチェルシーのトップチームに定着。今季も開幕時こそはクリスタル・パレスにレンタル移籍していたものの、冬にはチェルシー復帰を果たしており、復帰後は主力として活躍していた。





