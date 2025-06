「Keep one’s fingers crossed」の意味は？指を交差させるとどうなるの！？

果たして、正解は?

正解は「幸運を祈る」でした!

「Keep one’s fingers crossed」は、「うまくいきますように!」や「成功を祈るね!」といった意味で使われます。

「We’re waiting for the test results. Just keeping our fingers crossed.」

(検査結果を待ってるところ。うまくいくよう祈ってるよ)

あなたはわかりましたか?

