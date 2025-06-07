ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Õ¤ê¤Õ¤ê¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¡×¤ËÄ©Àï
½÷Í¥ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¤¬7Æü¡¢¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥é¥À¡ÊPRADA¡Ë¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPRADA MODE Âçºå¡×¡Ê8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ãç¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Õ¤ê¤Õ¤ê¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¤«¤Ê¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Éþ¤òÃå¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²óÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¥×¥é¥À¤Ë¤ÏÉ×¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¥×¥é¥À¤Ï¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤¬½Ð»º½Ë¤¤¤Ë¡¢¥×¥é¥À¤ÎÀÄ¤¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Þ¥¶¡¼¥º¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÆÎÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£