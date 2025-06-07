Snow Man¤Ç¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÌÜ¹õÏ¡¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï5·î2¡Á7Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖSnow Man¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡ÖSnow Man¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡£¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯11·î¹æ¤«¤é¡ØFINE BOYS¡Ù¡ÊÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¡×¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£2025Ç¯½Õ²Æ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃ±ÆÈµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬À¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Ï¡¢¤¢¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Ç»äÉþ¤òÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾®Êª»È¤¤¤¬¾å¼ê¤Ç¤ªÞ¯Íî¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÉþÁõ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¹â¿ÈÄ¹¤À¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯±Ç¤¨¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¹â¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¡ÖBananas Models¡×¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ó¥ê¥¢¥ì¥¤¥¸¡ÊANREALAGE¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë2025-2026Ç¯½©Åß¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª´é¤Ç¿ÈÄ¹¤¬£±£¹£°Ñ¤Û¤É¤Î¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¡£²¿¤òÃå¤Æ¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¥â¡¼¥É·Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿ÉþÁª¤Ó¤¬¾å¼ê¡£³¤³°¥â¥Ç¥ëÊÂ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ¹¿È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î°áÁõ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÄø¤Î¥»¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¿¤á¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§ÌÜ¹õÏ¡¡¿85É¼
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡£¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯11·î¹æ¤«¤é¡ØFINE BOYS¡Ù¡ÊÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¡×¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£2025Ç¯½Õ²Æ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃ±ÆÈµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬À¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¥é¥¦¡¼¥ë¡¿175É¼
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¹â¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¡ÖBananas Models¡×¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ó¥ê¥¢¥ì¥¤¥¸¡ÊANREALAGE¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë2025-2026Ç¯½©Åß¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª´é¤Ç¿ÈÄ¹¤¬£±£¹£°Ñ¤Û¤É¤Î¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¡£²¿¤òÃå¤Æ¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¥â¡¼¥É·Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿ÉþÁª¤Ó¤¬¾å¼ê¡£³¤³°¥â¥Ç¥ëÊÂ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ¹¿È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î°áÁõ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÄø¤Î¥»¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¿¤á¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)