¡Úµð¿Í¡Û¸µµ¤°õ¤Î£ÖÃÆ¤ÇÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡¡ÁýÅÄÎ¦¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£²¡½£°³ÚÅ·¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¸µµ¤°õ¤Î£ÖÃÆ¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò£µ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¸òÎ®Àï½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬¡¢£°¡½£°¤Î£¶²ó£²»à¤Ç³ÚÅ·¤Î£³ÈÖ¼ê¡¦Æ£Ê¿¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò´°àú¤ËÂª¤¨ÀèÀ©¤Î£´¹æ¥½¥í¡£¥Á¡¼¥à¤Ë£²£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ö´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç±¦ÏÓ¤ò¹â¡¹¤ÈÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄÎ¦¤Î¥×¥í£±¹æ¤Ï£²£²Ç¯£µ·î£±£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¡££³Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬´ÑÀï¤¹¤ëÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Ä¤¾¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÉÅé¤Î£±¾¡¤òÂ£¤ê¡¢°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î£²ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢²ÝÂê¤ÎÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¡£¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¯¤¬¡¢¸µµ¤°õ¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÌÀ¤ë¤¤¸÷¤òº¹¤·¹þ¤à¡£