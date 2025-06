【「勝利の女神:NIKKE」SP放送 -『Stellar Blade』コラボ情報解禁】 6月7日19時~ 配信

Level Infiniteは、Android/iOS用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」と「Stellar Blade(ステラーブレイド)」とのコラボイベントに関する情報を公開した。

主人公「イヴ」に加え、作中に登場する「レイヴン」および「リリー」もプレイアブルキャラクターとして実装される事となった。このほか、ミニゲームに関する情報も発表。さらに「Stellar Blade」内で実施されるコラボについての情報も告知された。

