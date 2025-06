leccaが、メジャーデビュー20周年を目前にした全国ツアーの第2弾<lecca Road to 20th Anniversary Live Tour ~Messenger side~>を9月より開催する。 2026年にメジャーデビュー20周年を迎えるlecca。今年は主要都市のみならずゆかりの地から初めて降り立つ地まで巡るライブハウスツアーを開催中だ。 現在開催中の<Dancehall side>ツアーではDJとダンサーズと共に会場を熱狂させているが、秋から始まる<Messenger side>ツアーでは打って変わってギター・ベース・ドラムのスリーピースバンド編成で全国5都市を巡る。 今年の抱負は「自分に”負荷”をかける」ことと語るlecca。秋のツアーではleccaからの熱いメッセージを受け取れるだろう。<Messenger side>ツアーに関しては現在チケットのFC先行抽選が受付開始されている。 <lecca Road to 20th Anniversary Live Tour ~Messenger side~> [北海道公演]日程:9月6日(土) 開場15:30 開演16:00会場:札幌 BESSIE HALL [神奈川公演]日程:9月23日(火・祝) 開場16:15 開演17:00会場:横浜 ReNY beta [兵庫公演]日程:9月26日(金) 開場17:15 開演18:00会場:神戸 CHICKEN GEORGE [福岡公演]※シーティング公演日程:10月12日(日) 開場15:30 開演16:00会場:DRUM LOGOS [宮城公演]日程:10月19日(日) 開場15:30 開演16:00会場:仙台 SPACE ZERO 【券種・価格】・福岡公演以外:スタンディング 6,500円 (税込)※1名4枚まで購入可※入場は整理番号順でのご案内となります ・福岡公演のみ:全席指定 7,000円 (税込)※1名4枚まで購入可※こちらの公演は指定席でのご案内となります 【共通事項】※入場時ドリンク代が別途必要です※6歳以上有料、6歳未満は入場不可※親子優先エリアなどの設置はありません […]

