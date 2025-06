WANIMAが主催する音楽フェス<1CHANCE FESTIVAL>の最終ラインナップが発表された。 9月6日(土)・7日(日)の2日間、熊本県農業公園 カントリーパーク(野外公演)にて開催される同フェス。最終ラインナップ発表ではHANA、きゃりーぱみゅぱみゅの2組が追加され、各出演日も決定した。 タイムテーブル等、その他の詳細に関しては後日発表となる。チケットは本日7日より、オフィシャル3次先行受付が開始となっている。 ■<WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025> 日程:2025年9月6日(土)/ 9月7日(日)会場名:熊本県農業公園カントリーパーク(野外公演・雨天決行)会場住所:〒861-1113 熊本県合志市栄3802−4オフィシャルサイト: https://1chancefes.com開場:9:00 / 開演:11:30 出演者 (順不同):<9月6日(土)>go!go!vanillas、HANA、氣志團、きゃりーぱみゅぱみゅ、MONGOL800、RIP SLYME、WANIMA<9月7日(日)>C&K、MAN WITH A MISSION、Official髭男dism、湘南乃風、10-FEET、UVERworld、WANIMA チケット情報:1日券 \11,000(税込)/(小人)\9,000(税込)2日券 \21,000(税込)/(小人)\17,000(税込)オフィシャル3次先行6月7日(土)19:00〜6月17日(火)23:59▼ticketbookhttps://e-ticketbook.com/wanima-1chance-25/2504-tb/▼チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/1chancefes25/ ※開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。※入園料込み、電子チケットのみ/お一人様6枚まで/小学生以上 要チケット※未就学児童 保護者1人につき、1人まで来場無料※出演アーティストごとにステージ前エリアをご用意致します。詳細に関しては追って発表となります。 ◆<1CHANCE FESTIVAL 2025>オフィシャルサイト

