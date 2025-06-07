WANIMAが主催する音楽フェス＜1CHANCE FESTIVAL＞の最終ラインナップが発表された。 9月6日（土）・7日（日）の2日間、熊本県農業公園 カントリーパーク(野外公演)にて開催される同フェス。最終ラインナップ発表ではHANA、きゃりーぱみゅぱみゅの2組が追加され、各出演日も決定した。 タイムテーブル等、その他の詳細に関しては後日発表となる。チケットは本日7日より、オフィシャル3次先行受付が開始となっている。 ■＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025＞ 日程：2025年9月6日（土）/ 9月7日（日）会場名：熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）会場住所：〒861-1113 熊本県合志市栄3802−4オフィシャルサイト： https://1chancefes.com開場：9:00 / 開演：11:30 出演者 (順不同)：＜9月6日（土）＞go!go!vanillas、HANA、氣志團、きゃりーぱみゅぱみゅ、MONGOL800、RIP SLYME、WANIMA＜9月7日（日）＞C&K、MAN WITH A MISSION、Official髭男dism、湘南乃風、10-FEET、UVERworld、WANIMA チケット情報：1日券 \11,000（税込）/（小人）\9,000（税込）2日券 \21,000（税込）/（小人）\17,000（税込）オフィシャル3次先行6月7日(土)19:00〜6月17日(火)23:59▼ticketbookhttps://e-ticketbook.com/wanima-1chance-25/2504-tb/▼チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/1chancefes25/ ※開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。※入園料込み、電子チケットのみ/お一人様6枚まで/小学生以上 要チケット※未就学児童 保護者1人につき、1人まで来場無料※出演アーティストごとにステージ前エリアをご用意致します。詳細に関しては追って発表となります。 ◆＜1CHANCE FESTIVAL 2025＞オフィシャルサイト

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