WANIMAが、9月6日、7日の2日間、熊本県農業公園 カントリーパークにて開催する音楽フェス『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025』の、出演者最終ラインナップと出演日を発表した。

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今回発表されたのは、HANA、きゃりーぱみゅぱみゅの2組。今回で出演アーティストは最終発表となっており、9月6日は、go!go!vanillas、HANA、氣志團、きゃりーぱみゅぱみゅ、MONGOL800、RIP SLYME、WANIMA、9月7日は、C&K、MAN WITH A MISSION、Official髭男dism、湘南乃風、10-FEET、UVERworld、WANIMAの各日7組のラインナップとなる。

なお、本日6月7日よりチケットのオフィシャル3次先行がスタート。タイムテーブル等、その他の詳細に関しては後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）