テレビ朝日が、東京・六本木ヒルズ全域で開催する夏恒例の大型イベント『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER STATION』が今年、装いを新たに『サマフェス ROPPONG SUNNY BEATS』(7月18日〜8月16日)として開催。ジュニア内グループ・B&ZAIと東京ジュニアから17名のメンバーが出演する。7月18日から24日までは『カクエキ!灼熱のB&ZAIダービー』を開催。テレビ朝日系で放送中の番組『カクエキ!』(毎週土曜 後4:00 ※一部地域を除く)が番組初のイベントとなり、人気グルメなどの売上数の着順を予想する企画の特別編として、B&ZAIのメンバー8人が自ら出走馬になり、ガチンコ対決する。メンバーは『カクエキ!』にちなんだ知力・体力・運・バラエティー力をさまざまな企画で勝負。メンバー同士のトーナメント勝負から、会場審査企画まで、全11公演を通し、最強メンバーを決定する。

7月30日から8月1日までは『東京ジュニアNext Generation 2025』を開催。東京ジュニアから17人のメンバーがEXシアターに集結し、夏感たっぷり、フレッシュな魅力あふれるステージを届ける。同公演は『東京ジュニア Next Generation 2025』大阪公演と同内容を予定。8月3日から7日までは『ばんざいとなつやすみ』を開催する。B&ZAIのメンバーによる、メンバーとファンのための特別イベントとなり、コンサートやフェスとはひと味違ったB&ZAIを届ける。「ファンのみなさんと楽しく夏休みのひと時を過ごせるイベントを絶賛企画中!トーク有り、歌有りの楽しいイベントに乞うご期待!」としている。■『カクエキ!灼熱のB&ZAIダービー』『ばんざいと夏休み』B&ZAI コメント橋本涼(B&ZAI)今年の夏はB&ZAIが六本木を盛り上げさせていただきます。カクエキとのコラボイベントに、B&ZAIとしてのイベントと盛りだくさんです。いろいろな番組にもB&ZAIが現れるかもしれません。初のアリーナライブを終えてすぐに、ファンの皆さんと近い距離でお会いできるイベントがある。とてもありがたいことだと感じています。楽しい夏をお届けすることを約束すると同時に、自分も全力で夏を楽しもうと思っています。皆さんと一緒に楽しい夏にしたいと思うので、今年の夏もよろしくお願いします。矢花黎(B&ZAI)この度、EXシアターで熱い夏を過ごさせていただくことになりました。カクエキイベントでは、番組初のイベントをB&ZAIとして任せていただきます。生で番組を見ているような、バラエティに富んだ素敵なイベントになりそうです。そして「ばんざいとなつやすみ」では、EXシアターだからこそできる普段とちょっぴり異なった、アットホームなイベントを目指して鋭意打ち合わせ中でございます。アツくも、ハッピーな夏をみなさんと過ごせることを願っております。今野大輝(B&ZAI)今年の夏、B&ZAIとしてサマフェス ROPPONGI SUNNY BEATSに出演させていただくことになりました。今回のイベントを通してよりこのグループを好きになってもらえるよう、精一杯頑張りたいと思っています。B&ZAIとこの夏を一緒に盛り上げていただけたらと思います。最高の夏にしましょう。よろしくお願いいたします。菅田琳寧(B&ZAI)今年の夏。B&ZAIと日本一盛り上がる準備できていますか。「カクエキ!灼熱のB&ZAIダービー」に「ばんざいとなつやすみ」みんなと逢えること。熱い思い出を作れること。こうやって一緒に過ごせる時間があること。本当に幸せに思います。イベント内容から、グッズまで皆さんのことを第一に考えました。忘れられないなつやすみにすることを約束します。本高克樹(※高=はしごだか)(B&ZAI)今年の六本木の夏はB&ZAIが全力で盛り上げます。「カクエキ!灼熱のB&ZAIダービー」では、番組ならではの特別企画で身体を張った様々な挑戦をさせていただく予定です。楽しみにしていてください。そして「ばんざいとなつやすみ」では僕たちのパフォーマンスもお届けします。最高の夏にしましょう。鈴木悠仁(B&ZAI)サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATSに出演が決定しました。「カクエキ!灼熱のB&ZAIダービー」「ばんざいとなつやすみ」2つのイベントで盛り上げます。たくさんのイベントが決まっているので、ファンの皆さんと顔を合わせる機会が多くて、とても嬉しいです。今年はB&ZAIが、六本木の夏を熱く盛り上げていきます。楽しい夏にするので是非足を運んでみてください。川崎星輝(※崎=たつさき)(B&ZAI)今年の六本木の夏は、B&ZAIが全力で盛り上げます。グループとして迎える初めての夏。「カクエキ!灼熱のB&ZAIダービー」、「ばんざいとなつやすみ」2つのイベントを通して、皆さんと一緒に楽しめることが本当に嬉しいです。初めてだらけでドキドキですが、ポップでロックな最高にアツい夏にしましょう。稲葉通陽(B&ZAI)「サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS」へ出演させていただきます。カクエキと我々B&ZAIがタッグを組む、初の番組イベント企画「カクエキ!灼熱のB&ZAIダービー」、そして「ばんざいとなつやすみ」が開催されます。今年はB&ZAIのメンバーが六本木の夏を最高潮に盛り上げますので、みなさんもぜひ同じBEATに乗って僕たちと共に楽しい夏の思い出を作りましょう。■東京ジュニア Next Generation 2025』出演者コメント】阿達慶(東京ジュニア)サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS 「東京ジュニア Next Generation 2025」の開催が決定しました!EXシアターは僕たちジュニアにとっての登竜門。1度しかないこの夏に夢を見るフレッシュな僕たち17人がガムシャラに六本木の夏を盛り上げます!僕たちと共に、ミライに繋ぐ熱い夏を過ごしましょう!千井野空翔(東京ジュニア)今年で3年連続、夏のEXシアターに立たせて頂きます!!フレッシュさだけでなく、大人っぽさもお見せできたらなと思います!!レベルアップした姿をお届けするので、楽しみにしていてください!!僕たちが中心となる貴重な機会なので、責任をもってファンの皆さんを幸せにします!!宮岡大愛(東京ジュニア)僕たちにとって特別な場所、夏のEXシアター!入所したての2年前より成長した姿をみなさんにお届けできるように、一生懸命頑張ります!エネルギッシュなパフォーマンスをお約束しますので、是非EXシアターまでエネルギーをチャージしに来てください!!お待ちしています!!平田光寛(東京ジュニア)初めて夏のEXシアターに出演させていただきます!次は絶対にあのステージに立つぞ!と誓っていたので、今回出演できる喜びで夏至くらい熱い気持ちです!一度しかない2025年の夏、皆さんを笑顔に出来るよう全力でパフォーマンスします。一緒にさいこーかんな夏を過ごしましょう!!