Chilli Beans.の新曲「ひまわり」が2025年7月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送のアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』のエンディングテーマに決定した。 『地獄先生ぬ〜べ〜』は原作・真倉 翔/漫画・岡野 剛のタッグで1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載された人気オカルトコミック。鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介(ぬえの・めいすけ)こと“ぬ〜べ〜”が、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る学園ヒーローアクション作品となっている。 エンディングテーマの「ひまわり」はChilli Beans.がアニメから着想を得て書き下ろしており、 物語の舞台となる学校や、夕暮れの校舎、響くチャイムなど、“夕方の下校風景”をイメージして描かれている。 サウンドでは生徒を守ろうとする先生の強さを音で表現しながら、歌詞には生徒目線で先生を信頼する純粋な気持ちが込められた楽曲に仕上がった。 発表とあわせ、YouTubeでは「ひまわり」 の楽曲を使用したアニメのメインPVが公開された。 ◆ ◆ ◆ ■Chilli Beans.コメント1番初めに浮かんだイメージが夕方の下校の雰囲気でした。アニメを観て、サウンド面では生徒を一途に守る先生の強い部分を意識しました!歌詞は生徒目線で強い先生を信頼する純粋な気持ちを描いています!この曲もChilli Beans.では新しいものになりました。『地獄先生ぬ〜べ〜』というアニメの広く堂々とした世界観に添えたエンディングになっていたら嬉しいです!また明日会おう!という約束に少し前向きになってほしいです!ありがとうございました! ◆ ◆ ◆ TVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 2025年7月2日(水)よる11時15分〜初回2話連続1時間スペシャル以降 毎週水曜よる11時45分〜テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送(※一部地域を除く)https://nube-anime.com/ リリース情報 ■Digital Single「pain」2025.6.4 Releasehttps://asab.lnk.to/CB_pain ■5th EP「the outside wind」2025.6.25 Release▼収録曲M1. just try itM2. tragedyM3. painM4. pineapple! <upside down tour> 2025.06.07 Sat 広島 BLUE LIVE 広島2025.06.14 Sat 北海道 Zepp Sapporo2025.06.20 Fri 愛知 Zepp Nagoya2025.06.22 Sun 大阪 Zepp Osaka Bayside2025.06.25 Wed […]

