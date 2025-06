鈴華ゆう子が、ニューシングル「ケサラバサラ」を6月8日(日)に配信リリースすることを発表した。さらに10月にはソロアルバム、そして東名阪に加え台湾でのライブツアーも発表され、25年のソロプロジェクトが本格的にスタートする。 ◆新曲MV 和楽器バンドのボーカルとしての活躍から、現在ソロに活動の場を向けている鈴華ゆう子。6月7日(土)に行われた恒例バースデーライブのアンコールで突然新曲のリリースが発表されると、会場に集まったファンからは大きな歓声が上がった。さらに鈴華はその場で新曲「ケサラバサラ」を一足早く初披露している。 「ケサラバサラ」は“くノ一”にスポットをあて、忍びの誇り、女性の強さを宿した楽曲。詩吟の息吹と和楽器、そこへダンスミュージックの融合で、新たな鈴華ゆう子の世界を楽しむことができ、鈴華自身も激しくダンスを踊る疾走感とエネルギーに満ちた作品だ。 ミュージックビデオは6月7日(土)20:00よりYouTubeにてプレミア公開される。こちらでは鈴華自身がこれまでにない激しいダンスパフォーマンスに挑戦しており、鈴華の新たな一面が込められている。15名のダンサーとともに踊る圧巻の“くノ一ダンス”に注目だ。 本楽曲は、テレビ東京系列にて放送中のアニメ『ニンジャラ』の新エンディングテーマに決定し、6月28日(土)の回からオンエアされる。 また、「ケサラバサラ」を収録予定のニューアルバム『SAMURAI DIVA』が2025年10月末に発売される。アルバムにはソロアーティストとしての深化を遂げた作品群が収められる予定で、初回限定盤には6月7日に行われたバースデーライブの映像や、ミュージックビデオ、オフショット映像などを収録。さらにアルバム発売後には、東京・名古屋・大阪、そして海外公演として台湾を含むツアーの開催も予定されている。 「ケサラバサラ」 2025年6月8日(日)配信スタートhttps://suzuhanayuko.lnk.to/kesarabasaraテレビ東京系アニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ 作詞:鈴華ゆう子・UiNA 作曲:小高光太郎・UiNA編曲:石倉誉之・小高光太郎 NEW ALBUM『SAMURAI DIVA』 2025年10月末リリース予定詳細後日発表 <SUZUHANA YUKO LIVE TOUR 2025 SAMURAI DIVA 〜東名阪台ノ陣〜> 2025年11月1日(土) 名古屋・TEMPO HARBOR THEATER2025年11月15日(土) 大阪・インターナショナルレジェンドホール2025年11月22日(土) 東京・日経ホール2025年12月6日(土) 台北・CORNER HOUSE 関連リンク ◆鈴華ゆう子 オフィシャルサイト

