宮野真守が11月19日(水)に8thアルバムをリリースし、アリーナライブツアーを開催することが決定した。 発表が行われたのは、本日7日に開催された<Laugh & Peace ファンクラブイベント2025 〜ノスタルジック・デイズ〜>内にて。 フルアルバムは2022年に発売された7thアルバム『THE ENTERTAINMENT』以来3年ぶりとなり、初回限定盤と通常盤の2形態でのリリースとなる。タイトルや収録内容は後日発表とのこと。 また、アリーナライブツアーは2025年11月より宮城・兵庫・神奈川の3ヶ所を巡るツアーとなっており、こちらもチケット情報などの詳細は後日発表される。 先日6月4日(水)には最新ライブ<DRESSING!>のBlu-ray&DVDも発売した宮野真守。ライブツアーは“DRESSING!”(=着飾る)というタイトルの通り、衣装にフォーカスした内容で宮野の圧倒的な存在感から深い没入感に浸れる構成となっている。 Blu-ray&DVDには、ライブ本編の内容はもちろん、今回の幕間映像とライブツアー全公演の舞台裏に迫ったメイキング映像も収録。各会場でしか披露されていない楽曲も見ることができるため、改めてチェックしてほしい。 8thアルバム『タイトル未定』 2025年11月19日(水) 発売 <初回限定盤(CD+Blu-ray)>税込¥4,950(税抜¥4,500)フォトブック封入&スペシャルケース仕様 <通常盤(CD Only)>税込¥3,630(税抜¥3,300) ※収録内容などは後日お知らせいたします ※予約受付はこちらからhttps://lnk.to/MM_8thAL_release ライブツアー情報 ■2025年アリーナライブツアーの開催が決定11月22日(土):宮城・ゼビオアリーナ仙台11月23日(日):宮城・ゼビオアリーナ仙台 11月29日(土):兵庫・神戸ワールド記念ホール11月30日(日):兵庫・神戸ワールド記念ホール 12月13日(土):神奈川・横浜アリーナ12月14日(日):神奈川・横浜アリーナ ※開場・開演情報は後日お知らせいたします※チケット価格・チケット発売情報は後日お知らせいたします。 LIVE Blu-ray&DVD『MAMORU MIYANO LIVE TOUR 2024-2025 〜DRESSING!〜』 2025.06.04 releasehttps://lnk.to/MM_DRESSING_release ★映像特典:ライブメイキング映像★初回製造分のみ:スペシャルBOX仕様★Blu-ray特典:ビジュアルコメンタリー [Blu-ray] KIXM-625〜6[DVD] KIBM-1137〜8各¥9,350(税抜価格¥8,500) <収録内容>▷DISC1MAMORU MIYANO LIVE TOUR 2024-2025 〜DRESSING!〜2025.01.26 LaLa arena TOKYO-BAY OPENING MOVIEDRESSINGBLACK OR WHITE BOYHOOD REMIXMagicQuiet explosionBRIDGE MOVIE:RUN WAY […]

