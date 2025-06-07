¸µ¡¦¾¯½÷²Î·àÃÄ¥ß¥â¥¶¡¼¥Ì¤Î½÷Í¥¡¦¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¸«¤ë¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¡Ö»ä¡¢ÀÎ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥â¤Ã¥³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢½÷Í¥¡¦¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¤Î¸åÊÔ¡£
¤Á¤Ð¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¡¢¾¯½÷²Î·àÃÄ¡Ö¥ß¥â¥¶¡¼¥Ì¡×¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¡¢Íâ2020Ç¯¡¢Âçºå¤Ê¤ó¤ÐYES THEATER¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹À¸ÇÛ¿®¤Ç³èÆ°³«»Ï¡£
½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï2023Ç¯¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù26¹æ¤ÇÈäÏª¡£¤½¤Î²ÄÎù¤Ê»Ñ¤ÈÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Þ¥ó¥¬»ï¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ¿¿ô¾þ¤ë¡£2025Ç¯3·î¤Ë¾¯½÷²Î·àÃÄ¡Ö¥ß¥â¥¶¡¼¥Ì¡×¤òÂ´ÃÄ¸å¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¤À¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2024Ç¯45¹æ¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¡¼¡¼½µ¥×¥ì¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¹¥É¾¡Ê2023Ç¯6¹æ¡¿1·î16ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£¤ª¤è¤½10¥ö·î¸å¤Ë2²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2023Ç¯50¹æ¡¿11·î27ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£
¤Á¤Ð¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²Ö²Ð¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢Íá°á¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤âÍá°á»Ñ¤Î»þ¤ÏÈ±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£»£±Æ¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢ÁÇ¤Ç³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤³¤Î»£±ÆÅöÆü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ð¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤¢¤ë¤«¤â¤Ê¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¥±¡¼¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Îº¢¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Þ¥ó¥¬»ï¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
¤Á¤Ð¡¡¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¾Ð´é¤òË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¤·¡¢¾Ð´é¤Ë¤â¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2023Ç¯50¹æ¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
¡¼¡¼Ç¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥¢¥ï¡¼¥É2023¡Ù¡£¼±¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥ÈºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ö²¶¤Î¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¡¢ÆÜÃÎµ¤¤µ¤¤Ê¤µ¤ó¤ÈÉð°æÁÔ¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¼ý¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Á¤Ð¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö½Ð¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸«¤¿¤éËÜÅö¤Ç¡ª¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡
¡¼¡¼Éð°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ë¤Ï¿Í¤Î¼é¸îËÜÇ½¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¤Þ¤¿ÆÜÃÎµ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯½÷À¤È¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤µ¤È¤¤¤¦Ì·½â¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤È¤â¤Ë¡¢¤Á¤Ð¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅª³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Á¤Ð¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾È¡Ë¡£¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤Æ......¤â¤¦´¶·ã¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤³¤½¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Á¤Ð¡¡¤Ï¤¤¡£¥½¥í»Å»ö¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤¬ºÇ½é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½éÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¾¯¤·»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆÜÃÎµ¤¤µ¤ó¤äÉð°æ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¡¢ºòÇ¯½©¡Ê2024Ç¯45¹æ¡¿10·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤Ï½µ¥×¥ì3²óÌÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ð¡¡½©¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹Âµ¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±ÆÅöÆü¤Ï¤á¤Á¤ã½ë¤¯¤Æ¡£¤¸¤Ä¤Ï´À¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊý¤ÇÀî¤ËÆþ¤ë»£±Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤Á¤é¤ÏÎä¤¿¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2024Ç¯45¹æ¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÁá¤¯¤âÌó2Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¤Á¤Ð¡¡²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¤ª¡¼¤Ã¡ª¡¡µÒ´ÑÅª¤Ë¡¢¤Ç¤¹¤«¡£
¤Á¤Ð¡¡¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°áÁõ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±Ç¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤³¤³¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤«¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¼¡¼É½¸½¤Î¾å¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤Á¤Ð¡¡Éý¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉñÂæ¤ÏÆ°¤¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¥â¥Î¡£ºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ê¤Î»ÅÁð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½ÌÜ¤ÎÉ½¾ð¤È¤«¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÆ°¤¯¤Î¤È¡¢ºÙ¤«¤¯Æ°¤¯¤Î¤È¡¢Î¾Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¼¡¼¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¤Á¤Ð¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
¤Á¤Ð¡¡¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÅÙ¡¹¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¡¢ÀÎ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¥ß¥â¥¶¡¼¥Ì¡Ù¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤È¤¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥â¤Ã¥³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤â¤»¤º¡¢È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¿ïÊ¬¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢³Î¤«¤Ëº£¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ»×¤¦¤Î¤ÏÈýÌÓ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÈ´¤¤¤ÆÀ°¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤Ð¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ð¡¡¼þ¤ê¤«¤é¡ÖÈýÌÓ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¸¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤éÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤¢¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤â¤½¤¦¡£¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¹õ¤¯¤ÆÄ¹¤¯¤Æ¡¢åºÎï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Á¤Ð¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Æ¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Á¤ã½ë¤¤¤·¡¢´¥¤«¤¹¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¡£¤¢¤È¡¢À÷¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤«¡£¤Ç¤â¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢À÷¤á¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Á¤Ð¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¥ß¥â¥¶¡¼¥Ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Á¤Ð¡¡¤¦¡Á¤ó¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£È¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢·Î¸Å¾ì¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬·ÇºÜ»ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤À¤ó¤À¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ð¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¡£°ÊÁ°¤Ï¸åÇÚ¤Î¥³¤ËÂè°ì°õ¾Ý¤¬ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë»þ´ü¤«¤éÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼¤Á¤Ð¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î²¿¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Á¤Ð¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡Ö¤¨¡© ¤³¤ì¼«Ê¬¡©¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¤¢¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Çºî¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£¥ß¥â¥¶¡¼¥Ì¤Ï¤¤¤Ä¤âÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÃ£À®´¶¤â¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤À¤È³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤·¡£
¡¼¡¼¤³¤Î½Õ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ð¡¡¤Ï¤¤¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÉñÂæ¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ë¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡£¤Á¤Ð¤µ¤ó¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤Á¤Ð¡¡¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎÊý¤È¤«¤À¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç"¥Ë¥³"¤ß¤¿¤¤¤Ê¾Ð´é¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ÍÄ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤Þ¤À2Ç¯È¾¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤Á¤Ð¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£10Âå¤¬À®Ä¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¸å¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î
2006Ç¯8·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹162Ñ¡¡
¡û¸µ¡Ö¾¯½÷²Î·àÃÄ¥ß¥â¥¶¡¼¥Ì¡×¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÁÇËÑ¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³Æ»ï¤«¤é¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¡£º£Ç¯½Õ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¡£
¸ø¼°X¡Ú@chibachan_821¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@chibahinano_mg¡Û¡¡
¡ØËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤²Æ¡Ù »£±Æ¡¿HIROKAZU ²Á³Ê¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ³¤¤Ë¥×¡¼¥ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÍá°á»Ñ¤â¼ýÏ¿¡£Èà½÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ñ³¤¯¤ÆÂº¤¹¤®¤ëÀÄ½Õ¤Îµ±¤¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë²Æ¤òÈà½÷¤È°ì½ï¤Ë¡£
¡ØËë´Ö¡Ù »£±Æ¡¿HIROKAZU ²Á³Ê¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë Ä¹Âµ¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡¢Àî¤Ç¿å¤·¤Ö¤¤Èµº¤ì¤Æ¡¢¥Û¥¦¥¤ÇËâ½÷¤´¤Ã¤³¡¼¡¼¤½¤ó¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤Ç¤¤¤È¤ª¤·¤¤»Ñ¤È¾¯¤·±ð¤Ã¤Ý¤¤¥«¥Ã¥È¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾¯½÷¤ÈÂç¿Í¤È¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤³¤³¤Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö