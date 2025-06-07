¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î²Ä°¦¤¤´é¤¬¡Ä¡×¿Íµ¤½÷À³ÊÆ®²Èà·ãÆ®¤Î¾Ú¤·áÉé½ýº¯Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤®¤ã¡¼ÄË¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÆ®¤¦»Ñ¤ÏÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
Éé½ý¤·¤Ä¤Ä¤âàÂÇ¤¿¤ì¶¯¤µáÈ¯´ø¡¡
¡¡¸µREBELS-BLACK½÷»Ò¥¢¥È¥àµé¡¢¸µKNOCK OUT-BLACK½÷»Ò¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Î¥×¥í¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤óÍþÆà¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±¦ÌÜ¤¬Âç¤¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö21Àï¥×¥í¤Ç»î¹ç¤·¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤Ë´éÌÌ¤Î¤É¤³¤«¤·¤é¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤Î¤Ï4»î¹ç¡£¿ÙÂÓ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï1»î¹ç¡£¤Ê¤¼¥À¥¦¥ó¼è¤é¤ì¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¤ÎÂÇ¤¿¤ì¶¯¤µ¡£¾Ð¡×¤È¡¢±¦ÌÜ¤Î¼þ°Ï¤¬ÀÖ¹õ¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ÄË¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤´é¤¬ÂæÌµ¤·¡£¤À¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö¤®¤ã¡¼ÄË¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î²Ä°¦¤¤´é¤¬¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤´é¤¬ÂæÌµ¤·¡£¤À¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÄº¤ò¤á¤¶¤»¤Ð½ý¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£ËÞ¿Í¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÄË¤ß¤â²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ö¤À¤±¤É¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö³ÊÆ®µ»¤Ï²ø²æ¤¬¤Ä¤¤â¤Î¡¢´é¤¬¼ð¤ì¤ë¤Î¤â¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÆ®¤¦»Ñ¤ÏÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼¡Àï¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£