¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥Ú¥¢à¥¹¥¤¥Ï¥óá¤ÎÅÅ·âÉüµ¢¤ËÃæ¹ñ¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖºÆ¤Ó´õË¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¡¡
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Îà¥¹¥¤¥Ï¥óá¤³¤Èç¡Ê¸ÀÅ¡Ê¥¹¥¤¡¦¥¦¥§¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢´ÚÁï¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ä¥©¥ó¡ËÁÈ¤ÎÅÅ·âÉüµ¢¤¬¼«¹ñÆâ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢Íèµ¨¡Ê£²£°£²£µ¡Á£²£¶Ç¯¡Ë¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥µ¥¤¥ó¡Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥ê¥¹¥È¡Ë¤òÈ¯É½¡£à¥¹¥¤¥Ï¥óá¤Ï£²£³Ç¯£¸·î¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè£²ÀïÃæ¹ñÇÕ¡Ê£±£°·î£²£´¡Á£²£¶Æü¡Ë¤ÈÂè£´Àï£Î£È£ËÇÕ¡Ê£±£±·î£·¡Á£¹Æü¡Ë¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ç¡¤Ï£²£´Ç¯£±£²·î¤Ë¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÉüµ¢¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤â¡¢£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤ËÀ¤³¦°ì¥Ú¥¢¤ÎºÆ·ëÀ®¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¡£¡Ö¿·Ï²ÂÎ°é¡×¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡©ç¡Ê¸ÀÅ¡¢´ÚÁïÁÈ¤¬ÂåÉ½¤ËÉüµ¢¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤òÎ©¤Æ¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¡¢Ãæ¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËºÆ¤Ó´õË¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæ¹ñÆâ¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¡ÖÉüµ¢¤·¤¿ç¡Ê¸ÀÅ¡¢´ÚÁïÁÈ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡££²¿Í¤¬³èÌö¤¹¤ì¤ÐÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ï¤è¤êÂº·É¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡Ê£²£´¡Á£²£µÇ¯¡Ë¤Ïà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Î²÷µó¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Çà¥¹¥¤¥Ï¥óá¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£