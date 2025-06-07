ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 大学受験生1300人、試験会場へ 中国・武夷山市 大学受験生1300人、試験会場へ 中国・武夷山市 大学受験生1300人、試験会場へ 中国・武夷山市 2025年6月7日 17時48分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ７日、試験前に復習する受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） 【新華社武夷山6月7日】中国福建省武夷山市で、1387人が今年の全国統一大学入学試験「高考」を受験している。試験期間中、公安や交通警察が安全対策を担うほか、地域ボランティアが受験生を支援し、保護者の相談に応じるなど温かいサービスを提供する。７日、試験会場に向かう受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）７日、受験生の安全を守る警察官（左）。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）７日、受験生の保護者の相談に応じるボランティア。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）７日、試験会場に向かう受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）７日、試験前に復習する受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）７日、試験前に復習する受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）７日、試験会場に向かう受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） リンクをコピーする みんなの感想は？