７日、試験前に復習する受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

　【新華社武夷山6月7日】中国福建省武夷山市で、1387人が今年の全国統一大学入学試験「高考」を受験している。試験期間中、公安や交通警察が安全対策を担うほか、地域ボランティアが受験生を支援し、保護者の相談に応じるなど温かいサービスを提供する。

７日、試験会場に向かう受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
７日、受験生の安全を守る警察官（左）。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
７日、受験生の保護者の相談に応じるボランティア。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
７日、試験会場に向かう受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
７日、試験前に復習する受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
７日、試験前に復習する受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
７日、試験会場に向かう受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）