◆浜崎あゆみ、大胆イメチェンに反響続々

【モデルプレス=2025/06/07】歌手の浜崎あゆみが6月7日、自身のInstagramを更新。赤髪姿を公開し、注目が集まっている。14日に「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.-」香港公演を控える浜崎は「You have what I have lost.」と添え、フォトグラファーの嘉茂雅之氏が撮影した写真を公開。パフォーマンス中と見られる写真には、ダンサーの男性と密着する赤髪ボブスタイルの浜崎の姿が収められている。この投稿にファンからは「ボブのあゆも可愛い」「びっくり!」「美しすぎる」「何しても似合う」「何事?」「新鮮」「最強すぎる」「香港では赤髪見られるのかな?」など、反響が殺到している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】