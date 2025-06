阿部真央がBillboardツアー初日・横浜公演を開催し、公演上にて自身の15周年記念ワンマンライブの映像作品を8月6日に発売することを発表した。 ◆阿部真央 画像 2024年1月にデビュー15周年を迎えた阿部真央。本作品は15周年イヤーの締めくくりとして1月に開催した東京ガーデンシアター公演を納めたものとなっている。 阿部真央ONLINE STOREでの取り扱いとなる完全生産限定盤には15周年Zeppツアーの東京公演の模様も全編収録、当日の未公開含むライブ写真を収めた72Pに及ぶ特製ブックレットを封入される。特典映像には『Behind the Scene “阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター”』『阿部真央、ギャルになる。〜平成から令和へ〜』を収録。 さらに、本作品を6月27日までに予約すると早期予約特典として「阿部真央らいぶ 2025 Selected Live CD」が付属することも決定した。キャリアを重ねてきた現在の阿部真央のライブと人柄をCDでも堪能してほしい。 また、8月11日に阿部真央公式ファンクラブ「あべまにあ」限定のトークイベントを開催することも発表された。チケットのFC先行は6月7日 17時から受付が開始される。 10月からは全国ホールツアーも開催され、こちらのチケット一般発売もスタートしている。各詳細はオフィシャルサイト、SNSにて。 Blu-ray / DVD『阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター』 2025年8月6日(水)発売特設サイト: https://special.abemao.com/abemaolive2025/予約/購入:https://abemao.lnk.to/0806_BD_DVD 【商品形態(全4形態)】■完全生産限定盤 Blu-ray / BRXP-00048 / 税込 11,550円(税別 10,500円)DVD / BRBP-00130 / 税込 10,890円(税別 9,900円)・フォトブックレット(72P/フルカラー)・NeSTREAM LIVEシリアルコード封入・三方背ケース仕様※完全生産限定盤は阿部真央ONLINE STORE限定での販売 ■通常版 Blu-ray/ PCXP-51170 / 税込 6,600円(税別 6,000円)DVD / PCBP-55608 / 税込 […]

