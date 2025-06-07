ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡ÖÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×µ×¡¹±Ç²è´Û¤Ç¸«¤¿ºîÉÊ¤ò¹óÉ¾¡Ö¤É¤Î±Ç²è¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£´Õ¾Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿±Ç²è¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤ò½Ð¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤«¤é¡Ö»ä¡¢¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Î±Ç²è¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤ä¤ä´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¥Ò¥É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ò¥É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¤É¤Î±Ç²è¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º±Ç²è¤¬2»þ´ÖÈ¾¤¢¤ë¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï2»þ´Ö22Ê¬¤«¤Ê¡×¤È±Ç²è¤Î¾å±Ç»þ´Ö¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥º¤¤¡¢¤È¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¶á¤¤ÀÊ¤Ë¤·¤Æ¡Ä»ä¡¢Â¤¬Îä¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤ÀÊ¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Æ±È¼¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀËÜÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡Ö·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë¡Öµ¢¤ë¡©¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²»¤â¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¹óÉ¾¤¹¤ë¤È¡¢³«»Ï¤«¤é10Ê¬¤«¤é15Ê¬¤Ç¡ÖÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾®À¼¤ÇÎÙÀÊ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¹ð¤²¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¤ò¸«¤¿¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥·¡¼¥È¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¶¦´¶¤Ç¤¤º¡¢µï¿´ÃÏ¤Î°¤¤¤Þ¤Þ2»þ´ÖÄ¶¤Î¾å±Ç»þ´Ö¤ò²æËý¤·Â³¤±¤¿¡£·ë¶É¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¾Æ¤¤Ä¤¤¤¿±Ç²è¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤ËÏÂÅÄ¤¬¡Ö¡Ê¤³¤Î±Ç²è¤ò¡ËÃ¯¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¤¹¤¹¤á¤¿¤Î¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢³À²Ö¤¬¡Ö»ä¤¬¤¹¤¹¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¥¡Á¡×¤Èµã¤¤½¤¦¤ÊÀ¼¤ÇÀä¶«¤·¡Ö2»þ´Ö20Ê¬¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÍ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£