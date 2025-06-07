¡È²ÈÄÂ2.5ÇÜÃÍ¾å¤²¡ÉÁûÆ°¡Ö±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¡×¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¾ÏÆµüÊå»á¡Ê54¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ20Ê¬¡¢Àµ¸á¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤¬ÆÍÁ³Ìó2¡¦5ÇÜ¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤ÎÃÛ40Ç¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Çº£Ç¯1·î¡¢¤â¤È¤â¤È7Ëü2500±ß¤À¤Ã¤¿²ÈÄÂ¤ò¡¢19Ëü±ß¤Ë¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼þÊÕ¤ÎÆ±ÄøÅÙ¤ÎÊª·ï¤Î²ÈÄÂÁê¾ì¤Ï10Ëü±ßÁ°¸å¤À¤¬¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¸ø¶¦ÎÁ¶â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ôÈñÍÑ¤ÎÁý²Ã¤Î¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÄÌÃÎ¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó4³ä¤Î½»Ì±¤¬Âàµî¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë½»½êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤é¤·¤¿Í¡¹¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤Ï¡¢Ì±Çñ¤Î¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¤Ë¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£ÆÏ¤±½Ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì±Çñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤òÂàµî¤µ¤»¡¢Ì±Çñ¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂçºå»Ô¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¾ÏÆ»á¤Ï¡Ö´ðËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÆ±°Õ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Âß¼ç¤È¼Ú¼ç¤ÎÆ±°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤Ã¤Æ·ÀÌó¤Ç¤¹¤«¤é¡£2¿Í¤¬¹ç°Õ¤·¤Ê¤¤ã²ÈÄÂ¤Ã¤Æ·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Âß¼ç¤Î¿Í¤¬Áý³ÛÀÁµá¤ò¤Ç¤¤ë¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ï¤½¤ì¤¬·ù¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢ºÇ½ªÅª¤ËºÛÈ½¤Ç·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÄÂÎÁ¤È¤«¡¢ÁêÅö¤À¤È»×¤¦ÄÂÎÁ¤À¤±¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ËÎ©¤ÁÂà¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤â¤È¤â¤È¤Î²ÈÄÂ¤Î260¡Á320¡ó¤â¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê2ÇÜ¤È¤«3ÇÜ¤Ã¤ÆÀÁµá¤¬Íè¤Æ¤â¡¢±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ë¡Åª¤Ë±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ºÛÈ½¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÂàµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£
À¾ÏÆ»á¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÄÂÎÁ¤ò½Í¡¹¤ÈÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤âÁê¼ê¤¬¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éË¡Ì³¶É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìò½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÄÂÎÁÊ¬¤òÍÂ¤±¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤È¤«¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È²òÀâ¡£
ÁÊ¾Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏºÛÈ½ÈñÍÑ¤äÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤Ï¡Ö²ÈÄÂÁý³ÛÀÁµá¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ººÛÈ½½ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤¦·çÀÊºÛÈ½¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¡ÊºÛÈ½½ê¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÊÛ¸î»ÎÉÕ¤±¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£À¾ÏÆ»á¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£