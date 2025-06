2025年6月21日にグランドオープンを迎えるハウステンボスの新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」

2025年秋にはミッフィーの絵本の世界を体感できるウォークスルー型アトラクション「ミッフィーのドリームストーリーブック」が誕生します。

ミッフィーやなかまたちと一緒に、夢のような物語の世界を冒険しながら、特別な思い出を作ることができます☆

ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「ミッフィーのドリームストーリーブック」

画像提供:ハウステンボス

オープン予定日:2025年秋

場所:ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」内

タイプ:ウォークスルー型アトラクション

「ミッフィーのドリームストーリーブック」は、ディック・ブルーナの絵本やイラストの世界を再現したウォークスルー型のアトラクション。

館内には、ミッフィーやなかまたちと一緒に気球に乗ったり、雪遊びをしたり、さまざまな動物たちとふれ合うシーンが展開され、まるで絵本の中に入り込んだような体験ができます☆

目の前で展開されるミッフィーの夢の物語。

360度広がる絵本やイラストの世界へ次々と入り込み、ワクワクが止まりません。

さらに、館内で撮影した写真をまとめて、絵本型のフォトブックに仕上げるサービスも予定。

ミッフィーとの思い出を世界でひとつだけの形にして残すことができます(有料・後日配送) 。

「ミッフィーのドリームストーリーブック」は、ミッフィーの世界を五感で楽しめる新感覚のアトラクション。

ミッフィーやなかまたちと一緒に、夢のような物語の世界を冒険しながら、特別な思い出を作ることができそうです。

「ミッフィーのドリームストーリーブック」は、2025年秋にハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」内にオープン予定です。

世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア!ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」まとめ 世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア!ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」まとめ 続きを見る

© Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年秋オープン予定!ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「ミッフィーのドリームストーリーブック」 appeared first on Dtimes.