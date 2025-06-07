¡ÖÆÁÀî²È¤ÎËöêã¡×32ºÐ¥®¥ã¥ë·Ý¿Í¤¬¾×·â¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¸«¤Æ¡¼wwº£Æü¤«¤éÉ¡¾®¤µ¤¯¤Ê¤ëÍ½Äêww¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¿®»Ò¡Ê32¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾®É¡¶ºÀµ´ï¶ñ¤òÁõÃå¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¸«¤Æ¡¼wwº£Æü¤«¤éÉ¡¾®¤µ¤¯¤Ê¤ëÍ½Äêww¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢É¡¤Ë¶ºÀµ´ï¶ñ¤òÁõÃå¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿¼Ìë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÇã¤Ã¤¿¤«¤é¡¡ÆÏ¤¤¤¿»þËº¤ì¤Æ¤Æ¤ï¤é¤¿¡¡º£Æü¹ü³Ê¥¸¥°¥½¥¦¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¿®»Ò¤Ï¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤È¤È¤â¤ËÃË½÷º®¹ç¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤ò2021Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¡£¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤Î¥Á¥ã¥éÃË¤Ë¥®¥ã¥ë2¿Í¤¬¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ë¡£¿®»Ò¤Ï20Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¸¡¼¥¶¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¿®»Ò¤Ï²áµî¤Î½Ð±é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÆÁÀî²È¤ÎËöêã¡Ê¤Þ¤Ä¤¨¤¤¡Ë¡×¤È¼«¾Î¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼Â²È¤Ï33²¯±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£