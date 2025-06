福山雅治の楽曲「クスノキ」が戦後80年の節目で新録され、「クスノキ-500年の風に吹かれて-」として6月30日に配信リリースされる。また、長崎市協力のもと制作された「クスノキ-500年の風に吹かれて-(KUSUNOKI PROJECT ver.)」の映像も公開となった。 ◆「クスノキ-500年の風に吹かれて-(KUSUNOKI PROJECT ver.)」映像 「クスノキ」の原曲は2014年に発表された福山のオリジナルアルバム『HUMAN』1曲目に収録されている。本楽曲は長崎・山王神社に現存する原爆の爆心地からわずか800メートルの地点にある樹齢500年以上と言われている“被爆クスノキ”を題材に、そのクスノキの視点を通して「すべての生命が等しく生きられる世界」への願い、「生命の尊さ、逞しさ」というメッセージが描かれた作品だ。 11年振りの新録では新たにボーカルレコーディングが行われ、合唱隊やオーケストラが加わる形で編曲された。「クスノキ-500年の風に吹かれて-」の楽曲配信の利益の一部は、「長崎クスノキプロジェクト」を通して長崎市の【クスノキ基金】に寄付される。 ■「長崎クスノキプロジェクト」とは長崎に現存する「被爆樹木」の保全、保護を行い、その存在を広く認知してもらうことで、戦争の記憶、被爆の実相を伝え、命の逞しさ、平和への願いを次世代へとつないでいくプロジェクトです。https://nagasaki.kusunoki-project.jp/page/ 「クスノキ-500年の風に吹かれて-」 2025年6月30日 配信スタート・iTunes/Amazon Musicにて予約購入キャンペーン実施:詳細は特設サイトにて 関連リンク ◆「クスノキ-500年の風に吹かれて-」特設サイト◆福山雅治 オフィシャルサイト

