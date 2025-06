NVIDIAは6月6日、展開中のクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」においてサマーセールを開催し、6カ月分のPerformanceメンバーシップを40%オフで販売している。さらに6月中に25タイトルの新作を追加する。「GeForce NOW」にサマーセール到来! 6カ月分のPerformanceメンバーシップが40%オフに!ローカル環境ではなくサーバー上のNVIDIA RTXシステムを用い、高性能なゲームプレイを楽しめるクラウドゲーミングのセール施策。プランにはFree、Performance、Ultimateの3つがあり、セールになっているのはPerformanceの6か月分。8コアの仮想CPUとGeForce RTX GPUを使用でき、1440pでの快適なゲームプレイに対応。広告はなく、短い待ち時間でプレイできる。今週プレイできるようになるタイトルと、6月中にプレイできるようになるタイトルは下記の通り。

○今週の新作ゲーム全リスト『Symphonia』 (Xbox および PC Game Passにて6月3日に新作リリース)『Pro Cycling Manager 25』 (Steamにて6月5日に新作リリース)『Tour de France 2025』 (Steamにて6月5日に新作リリース)『Dune: Awakening - Advanced Access』 (Steamにて6月5日に新作リリース)『7 Days to Die』 (Xbox)『Clair Obscur: Expedition 33』 (Epic Games Store)『Cubic Odyssey』 (Steam)『Drive Beyond Horizons』 (Steam)『Police Simulator: Patrol Officers』 (Xbox および PC Game Pass)『Sea of Thieves』 (Battle.net)○6月中の予定は以下の通り『Dune: Awakening』(Steamにて6月10日に新作リリース)『MindsEye』 (Steamにて6月10日に新作リリース)『The Alters』 (Steam および Xbox、PC Game Passにて6月13日に新作リリース)『Architect Life: A House Design Simulator』 (Steamにて 6月19日に新作リリース)『Crime Simulator』 (Steamにて 6月17日に新作リリース)『FBC: Firebreak』(Steam および Xbox、PC Game Passにて 6月17日に新作リリース)『Lost in Random: The Eternal Die』 (Steam および Xbox、PC Game Passにて6月17日に新作リリース)『Broken Arrow』 (Steamにて 6月19日に新作リリース)『REMATCH』(Steam および Xbox、PC Game Passにて 6月19日に新作リリース)『DREADZONE』(Steamにて 6月26日に新作リリース)『System Shock 2: 25th Anniversary Remaster』 (Steamにて 6月26日に新作リリース)『Borderlands Game of the Year Enhanced』(Steam)『Borderlands 2』(Steam および Epic Games Store)『Borderlands 3』(Steam および Epic Games Store)『Easy Red 2』(Steam)