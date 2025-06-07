りくりゅう、坂本花織が開幕戦にエントリー フィギュアＧＰ日本勢アサイン一覧
国際スケート連盟（ＩＳＵ）は７日、フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズの出場選手を発表した。
開幕戦のフランス大会（１０月１７〜１９日、アンジェ）にペアで世界王者の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子で２０２２〜２４年世界選手権３連覇の坂本花織（シスメックス）がエントリーした。
第４戦ＮＨＫ杯（１１月７〜９日、大阪）は男子は北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と佐藤駿（エームサービス・明大）、女子は樋口新葉（ノエビア）と坂本花織が名を連ねた。
ＧＰシリーズは６試合を行い、各種目の上位６人（組）が１２月のファイナル（４〜７日、名古屋）に進む。
▼第１戦フランス大会（１０月１７〜１９日、アンジェ）
・男子 三浦佳生、壺井達也
・女子 中村亜美、坂本花織、住吉りをん
・ペア 三浦璃来、木原龍一組
▼第２戦中国杯（１０月２４〜２６日、重慶）
・男子 佐藤駿、山本草太
・女子 松生理乃、吉田陽菜、渡辺倫果
▼第３戦スケートカナダ（１０月３１日〜１１月２日、サスカトゥーン）
・男子 三浦佳生、友野一希
・女子 青木祐奈、千葉百音、中井亜美
▼第４戦ＮＨＫ杯（１１月７〜９日、大阪）
・男子 鍵山優真、佐藤駿
・女子 樋口新葉、坂本花織
・アイスダンス 田中梓沙、西山真瑚組、吉田唄菜、森田真沙也組
▼第５戦スケートアメリカ（１１月１４〜１６日、レークプラシッド）
・男子 友野一希、壺井達也
・女子 樋口新葉、渡辺倫果、吉田陽菜
・ペア 三浦璃来、木原龍一組
▼第６戦 フィンランド大会（１１月２１〜２３日、ヘルシンキ）
・男子 鍵山優真、山本草太
・女子 千葉百音、松生理乃、住吉りをん
・ペア 長岡柚奈、森口澄士組