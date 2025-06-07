三浦璃来、木原龍一組

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　国際スケート連盟（ＩＳＵ）は７日、フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズの出場選手を発表した。

　開幕戦のフランス大会（１０月１７〜１９日、アンジェ）にペアで世界王者の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子で２０２２〜２４年世界選手権３連覇の坂本花織（シスメックス）がエントリーした。

　第４戦ＮＨＫ杯（１１月７〜９日、大阪）は男子は北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と佐藤駿（エームサービス・明大）、女子は樋口新葉（ノエビア）と坂本花織が名を連ねた。

　ＧＰシリーズは６試合を行い、各種目の上位６人（組）が１２月のファイナル（４〜７日、名古屋）に進む。

　▼第１戦フランス大会（１０月１７〜１９日、アンジェ）

　・男子　三浦佳生、壺井達也

　・女子　中村亜美、坂本花織、住吉りをん

　・ペア　三浦璃来、木原龍一組

　▼第２戦中国杯（１０月２４〜２６日、重慶）

　・男子　佐藤駿、山本草太

　・女子　松生理乃、吉田陽菜、渡辺倫果

　▼第３戦スケートカナダ（１０月３１日〜１１月２日、サスカトゥーン）

　・男子　三浦佳生、友野一希

　・女子　青木祐奈、千葉百音、中井亜美

　▼第４戦ＮＨＫ杯（１１月７〜９日、大阪）

　・男子　鍵山優真、佐藤駿

　・女子　樋口新葉、坂本花織

　・アイスダンス　田中梓沙、西山真瑚組、吉田唄菜、森田真沙也組

　▼第５戦スケートアメリカ（１１月１４〜１６日、レークプラシッド）

　・男子　友野一希、壺井達也

　・女子　樋口新葉、渡辺倫果、吉田陽菜

　・ペア　三浦璃来、木原龍一組

　▼第６戦　フィンランド大会（１１月２１〜２３日、ヘルシンキ）

　・男子　鍵山優真、山本草太

　・女子　千葉百音、松生理乃、住吉りをん

　・ペア　長岡柚奈、森口澄士組