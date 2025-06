なとりが6月6日(金)に新曲「プロポーズ」をリリースし、同曲のミュージックビデオを公開した。 ◆「プロポーズ」MV 本楽曲は今年5月に<ONE-MAN LIVE TOUR「摩擦」>にて初公開され、曲名不明のままリリース日だけが発表されており注目を集めていた。 公開されたミュージックビデオはイラストレーターのNARUEが担っており、映像では軽快な音楽に、何処か不穏さを感じさせつつも可愛らしいアニメーションが描かれている。映像監督はなとりの「金木犀」や「IN_MY_HEAD」のミュージックビデオを制作した映像監督の深山詠美が担当している。 <ONE-MAN LIVE TOUR「摩擦」>は全公演チケット完売で愛知、大阪、福岡、東京、北海道の5都市6公演を巡り、6月1日に北海道Zepp Sapporo にてツアーファイナルを迎えたばかり。 勢いもそのままに、なとりは2025年10月から台北、バンコク、ソウル、上海、北京の5都市を巡る自身初のアジアツアー<natori ASIA TOUR 2025>を実施する。さらに2026年2月19日に日本武道館での単独公演<深海>を開催。発表して間もなくチケットが完売し、その前日2月18日には追加公演の開催も決定した。 新曲「プロポーズ」 2025年6月6日リリースStreaming / DL : https://natori.lnk.to/Propose <natori ASIA TOUR 2025> 2025年10月26日(日)台北 Taipei / Zepp New TaipeiInquires :大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月〜金 11:00 〜18:00https://www.facebook.com/bigart.tw 2025年11月8日(土)バンコク Bangkok / Union Hall 1Inquires :Avalon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr 2025年11月22日(土)ソウル Seoul / YES24 LIVE HALLInquires :LIVET:hello@wanderloch.comTicket:https://to.livet.one/natori […]

The post なとり、新曲「プロポーズ」配信スタート&ミュージックビデオ公開 first appeared on BARKS.