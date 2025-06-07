TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£·îÃæ½Ü¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤ËÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ïº£·î15Æü¤«¤é¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

º£·î4Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬¹ñºÝ²ñµÄ¤ËÄ¾ÀÜ¡¢½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²ñµÄ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÎ¾¼óÇ¾¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ²ñÃÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£