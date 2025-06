ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは新たに提案する“学びと遊びの融合”イベント「USJ式 夏の超自由研究」を、横浜・MARK IS みなとみらいで開催!

パークの人気アトラクションをテーマにした5種類の自由研究を通して、お子さまの“学びの芽”を楽しく育てるスペシャルな展示イベントです。

実際に会場で体験できる研究テーマや、来場特典となる「自由研究シート」など見どころ満載。

開催初日となる2025年6月7日(土)の様子を紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「USJ式 夏の超自由研究」

開催日時:

2025年6月7日(土)10:00〜19:00

2025年6月8日(日)10:00〜19:00

※10:00〜11:00は事前当選の方のみ

会場:MARK IS みなとみらい グランドガレリア

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夏イベント「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」や「メガ・クール・ゾーン」などを題材に、“なぜ濡れると涼しく感じるのか?”などの科学的視点を取り入れた自由研究を展開。

子どもたちが遊びながら学べる5つの研究テーマに参加すると、模造紙サイズのオリジナル「自由研究シート」がプレゼントされる特典も用意されています。

会場のようす

会場には、「自由研究」にちなんだ展示がいっぱい!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションを題材に、楽しく学ぶことができます。

大人気アトラクション「ジョーズ」の展示では、サメの種類や背びれのクイズはもちろん、

「お家の人と考えてみよう!」と家族のコミュニケーションのきっかけになる設問も。

アトラクションのみどころや、登場する恐竜についても知ることができます。

また、2025年7月1日から始まるシーズナルイベント『NO LIMIT!クール・サマー』や「NO LIMIT!サマー・スプラッシュ・パレード」にちなんで、水にまつわる自由研究シートも。

シート下部には自分だけの最高のウォーターパレードを書くことができます☆

そして、同じく『NO LIMIT!クール・サマー』からは「メガ・クール・ゾーン」にまつわる自由研究シートが登場。

パーク内での「熱中症ゼロへ」本気で取り組み、“NO LIMIT!”な熱中症対策を掲げるユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの内容になっています。

最後に、展示されている自由研究シートのうち、どれかひとつをお土産でもらえるお楽しみも!

特大サイズの自由研究シートで、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへのワクワクがますます高まりそうです。

夏のUSJの魅力を“学び”という視点で再発見できる、まったく新しい体験型イベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「USJ式 夏の超自由研究」の紹介でした。

