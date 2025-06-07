Ç§ÃÎ¾É¤ÎºÊ¤ò¹Ê»¦¤·¤¿¸µÂç³Ø¶µ¼ø¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ï²ð¸î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡Ö¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¸å²ù¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¤Ê¤«²¼¤µ¤ì¤¿¡ãÈ½·è¡ä¤Ï
¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Ç³ÆÃÏ¤ÎÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Ì±»öÁÊ¾Ù¤ÏÇ¯´Ö14Ëü·ï¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿·º»ö»ö·ï¤Ï£¶Ëü·ï¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê°ìÉô¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¡ÖÍÉ¤ì¤¿Å·Çé¡ÁË¡Äî¤«¤é¡Á¡×¤Î¼èºàÈÉ¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç¹¥É¾Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¥¯¥Ó¤Ç¤¹¤«¡© ¨¡¨¡ ¤Ê¤¼¤«ºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¹ðÇò¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¡ã³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
* * * * * * *
¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«
£²£°£²£²Ç¯£µ·î¤Î¤¢¤ëÌë¡£¸á¸å11»þ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤ÆºÊ¤Ë¡Ö¤â¤¦¿²¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¤«¤é¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¡×¤ÈÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿²¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿·Ê¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈºÊ¤Ï²ÈÃæ¤òÆ¨¤²²ó¤Ã¤¿¡£
ºÊ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¤¡¢¾É¾õ¤Ï½ù¡¹¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¿·Ê¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¸¼´Ø¶á¤¯¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÆü¤ÎÃë¤Ë¿·¤·¤¯ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿¸°¤Î³ÎÇ§¤òÍê¤à¤È¡¢ºÊ¤Ï¡Ö³«ÊÄ¡×¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£¸µ¶µ¼ø¤ÏÆÍÇ¡¡¢Èá´Ñ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¤Õ¤È£±ËÜ¤Î¤Ò¤â¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÎØ¤Ã¤«¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¼ó¤Ë¤«¤±¡ÖÁá¤¯¿²¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤è¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
ºÊ¤Ï¤Ü¤¦¤Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¾Ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤ì¤¬À¸Á°ºÇ¸å¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊªÀÅ¤«¤ÇÁïÌÀ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡×
¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿£²¿Í¤Ï40Ç¯Á°¡¢Æ±Áë²ñ¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤òµ¡¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èþ½Ñ¤¬¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎÈþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¤ò½ä¤Ã¤¿¡£¡ÖÊªÀÅ¤«¤ÇÁïÌÀ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤È¤Î¤±¤ó¤«¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢12Ç¯¤ËÂç³Ø¤òÂà¿¦¤·¤¿º¢¤«¤é¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î°ÛÊÑ¤¬ºÊ¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¸µ¶µ¼ø¤¬²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤ò¼«Âð¤Ç¹Ê»¦¤·¤¿»ö·ï¡£»¦¿Íºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ë¡Äî¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢70Âå¤ÎÉ×ÉØ£²¿Í¤¤ê¤Ë¤è¤ëÏ·Ï·²ð¸î¤Î¸·¤·¤¤¼Â¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¸µ¶µ¼ø¤ÎË¡Äî¶¡½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÊ¤Î¾É¾õ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¸Ä°¤ä¸¸³Ð¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢É×ÉØ¤ÏÌë¤âËþÂ¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Ç»¡¤òµñ¤àºÊ¤òÀâÆÀ¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö·ï¤Î£²Ç¯Á°¤ËÅö¤¿¤ë20Ç¯¡£ºÊ¤Ï»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþ½ê¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÉéÃ´¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ºÊ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¯¤é¤«¤ÇÁÇÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ï°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ýÏÀ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¿ÆÂ²¤È¤Î²ñ¿©¤Î¾ì¤ÇÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ë»Ñ¤Ë¡¢ºÊ¤ÎµÁ»Ð¤â¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤°õ¾Ý¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¥¯¥Ó¤Ç¤¹¤«¡© ¨¡¨¡ ¤Ê¤¼¤«ºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¹ðÇò¡Ù¡ÊÃø¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡ÖÍÉ¤ì¤¿Å·Çé¡×¼èºàÈÉ¡¿Æü·ÐBP¡Ë
ÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ï²ð¸î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½»¤Þ¤¤¤Ë¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é½¸¤á¤¿ÂçÎÌ¤ÎËÜ¤¬¤¢¤ê¡¢½ñ¸ËÂå¤ï¤ê¤ËÊÌ¤ÎÉô²°¤â¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤â´Þ¤á¤Æ¿ÆÂ²¤ËÁêÂ³¤¹¤ë¤«¡¢ÇäµÑ½èÊ¬¤¹¤ë¤«¡£¼«¿È¤â»ýÉÂ¤òÊú¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë½ª³è¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤ÏÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½ª³è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë£Î£Ð£ÏË¡¿Í¡Ö¤é¡¦¤·¡¦¤µ¡×¤Î20Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÈÏ·¸å¤äÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²óÅú¤Ï60Âå°Ê¾å¤Ç¤âÈ¾¿ô¤À¤Ã¤¿¡£½ª³è¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÈ¾ÌÌ¡¢½àÈ÷¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
Ï·Ï·²ð¸î¤Î³ä¹ç¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ð¸î¤¹¤ëÂ¦¤â¤µ¤ì¤ëÂ¦¤â65ºÐ°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤Ï22Ç¯¤Ë63.£µ¡ó¤È½é¤á¤Æ£¶³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£01Ç¯¤ÎÄ´ºº³«»Ï°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ð¸îÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¹¡£´µ¼Ô¿ô¤Ï¹ñÆâ¤Ç£¶£°£°Ëü¿ÍÄ¶¡£Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬Á´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÌó£±£¶£°£°¿Í¤ËÊ£¿ô²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡Ö²ÈÂ²¤Ë¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î²óÅú¤¬73¡ó¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉéÃ´·Ú¸º¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡×
¸µ¶µ¼ø¤ÎºÊ¤Ï¡¢¾ï»þ²ð¸î¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ×²ð¸î£±¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¬Ìä²ð¸î¤ä¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸øÈ½¤Ç¸¡»¡´±¤Ï¡Ö²ð¸î¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÁêÂ³¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤â¡¢Âà¿¦¸å¤¹¤°¤ËÃå¼ê¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ã¡Ø¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¥¯¥Ó¤Ç¤¹¤«¡© ¨¡¨¡ ¤Ê¤¼¤«ºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¹ðÇò¡Ù¤è¤ê¡ä
¸µ¶µ¼ø¤ÏË¡Äî¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£¡ÖºÊ¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó£±ÇÕ¤¬¤¢¤ì¤Ð³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤è¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
È½·è¤ÏÄ¨Ìò£³Ç¯¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½£µÇ¯¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¸ÉÎ©¤·¤¿²ð¸î¤ËÂç¤¤ÊÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÊÂ¦¤Î¿ÆÂ²¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±·Ú¤¤½èÈ³¤ò¡×¤ÈË¾¤àÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¡£
¸µ¶µ¼ø¤ÏÊÛ¸î»Î¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æºâ»º½èÊ¬¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢ºÊ¤Î°ÌÇ×¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éºá¤ò½þ¤¦¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¸å²ù
ºÊ¤ÎµÁ»Ð¤âÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤¿É×¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö²ð¸î´ü´Ö¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤Ç½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¡£¸µ¶µ¼ø¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡£É×ÉØ¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¨¡¨¡¡£
Èï¹ð¿ÍÀÊ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¶µ¼ø¤È¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëË¡Äî¤Ë¸å²ù¤ÎÇ°¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¥¯¥Ó¤Ç¤¹¤«¡© ¨¡¨¡ ¤Ê¤¼¤«ºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¹ðÇò¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£