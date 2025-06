EXILEが、デビュー24周年の記念日である9月27日に52枚目のシングルをリリースすることが決定した。 前作「PARADOX」から4年5ヶ月ぶりとなるニューシングルには、EXILE ATSUSHIが自ら作詞を務めた新曲「Get-go!」が収録される。 先日6月1日、神戸ワールド記念ホールで<EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”>と題した2年3カ月ぶりの全国ツアー(4都市8公演)のファイナルを迎えたEXILE。約2年半前から活動を休止し、今年4月にソロツアーから再始動したEXILE ATSUSHIがアンコールでサプライズ登場し、ついにEXILEへ完全復活を果たした。 新曲「Get-go!」は11月15日より約3年ぶりに開催するドームツアー<EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”>の先駆けとなる楽曲で、とにかく前向きで明るく、EXILEの完全復活を待ってくださったファンの皆さまに感謝の気持ちを伝える一曲。EXILE ATSUSHI自らが作詞を務めており、往年の「EXILE感」がたっぷり詰まったキャッチ―な楽曲に仕上がっている。 EXILE ニューシングル「タイトル未定」 2025年9月27日(土)発売レーベル:rhythm zone詳細後日発表 <EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”> ■公演日程(3都市5公演)・みずほPayPayドーム福岡(福岡県) 11月15日(土)開場15:00/開演17:00 ・京セラドーム(大阪府) 11月29日(土)開場14:00/開演16:00 11月30日(日)開場14:00/開演16:00 ・バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県) 12月27日(土)開場14:00/開演16:00 12月28日(日)開場14:00/開演16:00 ■出演者EXILE (ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI)STARTING MEMBER:陣(THE RAMPAGE)、神谷健太(THE RAMPAGE)、山本彰吾(THE RAMPAGE)、岩谷翔吾(THERAMPAGE)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、藤原樹(THE RAMPAGE)、澤本夏輝(FANTASTICS)、堀夏喜(FANTASTICS)、木村慧人(FANTASTICS) 関連リンク ◆EXILE オフィシャルサイト

