vistlipが新ビジュアルを公開し、同時に7月30日リリースのニューシングル「BET」より完全生産限定盤の詳細を発表した。 ◆vistlip 画像 [vister][lipper]の流通盤2種とあわせ発表されていた[完全生産限定盤]には、新曲「BET」「OUROBOROS」の2曲に加え、1月に行われた<vistlip ONE MAN TOUR[Ship of Theseus]>TOUR FINAL Zepp Shinjuku公演より、アルバム『THESEUS』収録楽曲のライブ映像が収録される。 また、この完全生産限定盤は一般流通に先駆け、7月7日にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催される<vistlip 18th Anniversary LIVE[Bet On The Ouroboros]>会場にて先行発売される。 なお[完全生産限定盤]は公演会場および通信販売限定商品。通信販売ではMAVERICK STOREでの取り扱いのほか、ファンクラブ V.I.P. LiST および MEMBERS LiST会員には限定特典付きにて販売される。各FCの特典ほか詳細は公式サイトおよび「BET」特設サイトよりご確認を。 新曲リリースを控えて向かう<18th Anniversary LIVE[Bet On The Ouroboros]>は、現在チケットの一般発売が始まったばかり。さらに、一般流通盤[vister][lipper]の購入者を対象としたリリースイベントなども一挙に発表された。 New Single「BET」 2025年7月30日発売 ■【完全生産限定盤[CD+Blu-ray]】 DCCA-1150/1151 価格:11,000円(税込)2025年7月7日 Zepp DiverCity(TOKYO)公演会場にて先行販売。以降 公演会場および通販限定で販売。 1.BET2.OUROBOROS 「THESEUS」from vistlip ONE MAN TOUR[Ship of Theseus]@Zepp Shinjuku01.Port Dorothy(Instrumental)02.Mary Celeste03.Dolly04.Candy Sculpture05.Fairy God Mother06.Matrioshka07.Fafrotzkies08.Ceremony09.B.N.S. [THESEUS […]

