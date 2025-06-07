9月20日(土)、21日(日)に群馬県・日本トーターグリーンドーム前橋で開催されるG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス＜山人音楽祭2025＞の、第3弾出演アーティスト5組と出演日割りが発表された。 今回発表されたのはENTH、上州弾語組合、DJダイノジ(大谷)、BANYAROZ、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUSの5組。（※五十音順）また、併せて各日程の出演者日割りも発表されている。 山人音楽祭は今年、記念すべき10年目の開催を迎える。チケットのオフィシャルHP4次先行受付は本日6月7日12時より、チケットぴあにて開始となる。 ＜山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜＞ 開催日程：2025年9月20日(土)、21日(日) 開場・開演：開場 9:30 / 開演 11:00 （終演 20:00予定）会場：日本トーターグリーンドーム前橋（群馬県前橋市岩神町1丁目2-1）チケット料金：1日券 9,500円(税込)駐車場付 1日券(9/20) 11,500円(税込)駐車場付 1日券(9/21) 11,500円(税込)2日券 18,000円(税込)駐車場付 2日券 22,000円(税込)※駐車場付チケットは、先行受付のみの取り扱いとなります。【オフィシャルHP４次先行】＜受付期間＞6月7日(土)12:00〜6月18日(水)23:59＜受付URL＞https://w.pia.jp/t/yamabito25/＜受付対象券種＞全券種 ＜出演者＞【9/20(土)】Age Factory／ENTH(NEW!!) ／かりゆし58／氣志團／KOTORI／G-FREAK FACTORY／SHANK／上州弾語組合(NEW!!) ／DJダイノジ(大谷) (NEW!!) ／10-FEET／TOTALFAT／花冷え。／HAWAIIAN6／The BONEZ／locofrank／ROTTENGRAFFTY／and more… 【9/21(日)】片平里菜／G-FREAK FACTORY／J-REXXX BAND／JUN SKY WALKER(S) ／上州弾語組合(NEW!!) ／四星球／竹原ピストル／バックドロップシンデレラ／ハルカミライ／Hump Back／BANYAROZ(NEW!!) ／BRAHMAN／HEY-SMITH／山嵐／LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS(NEW!!) ／and more…（※出演日ごと・五十音順） URL：http://yamabito-ongakusai.com/2025/お問い合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社企画・制作：DISK GARAGE／BADASS 関連リンク ◆＜山人音楽祭2025＞オフィシャルサイト◆＜山人音楽祭＞オフィシャルX◆G-FREAK […]

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