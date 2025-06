9月20日(土)、21日(日)に群馬県・日本トーターグリーンドーム前橋で開催されるG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス<山人音楽祭2025>の、第3弾出演アーティスト5組と出演日割りが発表された。 今回発表されたのはENTH、上州弾語組合、DJダイノジ(大谷)、BANYAROZ、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUSの5組。(※五十音順)また、併せて各日程の出演者日割りも発表されている。 山人音楽祭は今年、記念すべき10年目の開催を迎える。チケットのオフィシャルHP4次先行受付は本日6月7日12時より、チケットぴあにて開始となる。 <山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜> 開催日程:2025年9月20日(土)、21日(日) 開場・開演:開場 9:30 / 開演 11:00 (終演 20:00予定)会場:日本トーターグリーンドーム前橋(群馬県前橋市岩神町1丁目2-1)チケット料金:1日券 9,500円(税込)駐車場付 1日券(9/20) 11,500円(税込)駐車場付 1日券(9/21) 11,500円(税込)2日券 18,000円(税込)駐車場付 2日券 22,000円(税込)※駐車場付チケットは、先行受付のみの取り扱いとなります。【オフィシャルHP4次先行】<受付期間>6月7日(土)12:00〜6月18日(水)23:59<受付URL>https://w.pia.jp/t/yamabito25/<受付対象券種>全券種 <出演者>【9/20(土)】Age Factory/ENTH(NEW!!) /かりゆし58/氣志團/KOTORI/G-FREAK FACTORY/SHANK/上州弾語組合(NEW!!) /DJダイノジ(大谷) (NEW!!) /10-FEET/TOTALFAT/花冷え。/HAWAIIAN6/The BONEZ/locofrank/ROTTENGRAFFTY/and more… 【9/21(日)】片平里菜/G-FREAK FACTORY/J-REXXX BAND/JUN SKY WALKER(S) /上州弾語組合(NEW!!) /四星球/竹原ピストル/バックドロップシンデレラ/ハルカミライ/Hump Back/BANYAROZ(NEW!!) /BRAHMAN/HEY-SMITH/山嵐/LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS(NEW!!) /and more…(※出演日ごと・五十音順) URL:http://yamabito-ongakusai.com/2025/お問い合せ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com主催:DISK GARAGE/BADASS/上毛新聞社企画・制作:DISK GARAGE/BADASS 関連リンク ◆<山人音楽祭2025>オフィシャルサイト◆<山人音楽祭>オフィシャルX◆G-FREAK […]

