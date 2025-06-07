Snow Man、YouTubeでの緊急生配信決定 日産スタジアム公演1日目MCを公開
【モデルプレス＝2025/06/07】Snow Manが6月7日に「Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜」日産スタジアム公演の緊急生配信を行うことがわかった。同日、グループの公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】木村拓哉×Snow Man国立ライブ集合ショット
投稿では「Snow Man 1st Stadium Live Snow World いよいよ本日、日産スタジアム公演」と切り出し、「MCでちょっとだけ生配信します」と発表。「みんなで一緒に楽しみましょう！」と呼びかけている。配信は19時15分頃から、グループの公式YouTubeにて行われる。
https://twitter.com/modelpress/status/1931184784287690764
なお、最終公演となる8日の公演は、FAMILY CLUB onlineでの生配信が事前に発表されていた。
デビュー5周年を記念した同ツアーは、東京・国立競技場で4月19日〜20日、神奈川・日産スタジアムで6月7日〜8日に開催され、全2会場4公演で28.4万人を動員予定。新国立競技場での有観客公演はSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト初となる。なお、4月20日の国立競技場公演は映画館で生中継（ライブビューイング）も行われた。（modelpress編集部）
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【写真】木村拓哉×Snow Man国立ライブ集合ショット
◆Snow Man、スタジアム公演緊急生配信決定
投稿では「Snow Man 1st Stadium Live Snow World いよいよ本日、日産スタジアム公演」と切り出し、「MCでちょっとだけ生配信します」と発表。「みんなで一緒に楽しみましょう！」と呼びかけている。配信は19時15分頃から、グループの公式YouTubeにて行われる。
なお、最終公演となる8日の公演は、FAMILY CLUB onlineでの生配信が事前に発表されていた。
◆Snow Man初スタジアム「Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜」
デビュー5周年を記念した同ツアーは、東京・国立競技場で4月19日〜20日、神奈川・日産スタジアムで6月7日〜8日に開催され、全2会場4公演で28.4万人を動員予定。新国立競技場での有観客公演はSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト初となる。なお、4月20日の国立競技場公演は映画館で生中継（ライブビューイング）も行われた。（modelpress編集部）
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