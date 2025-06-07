¡ÖÃËÀ°å»Õ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×ÀéÍÕ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç°å»ÕÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¡ÂáÊá¤Î75ºÐÃË¤¬¿·¤¿¤Ë¶¡½Ò¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
ÀéÍÕ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ÇÃËÀ°å»Õ¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ75ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¡ÖÃËÀ°å»Õ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÃËÀ°å»Õ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×ÀéÍÕ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç°å»ÕÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¡ÂáÊá¤Î75ºÐÃË¤¬¿·¤¿¤Ë¶¡½Ò¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
ÀéÍÕ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÌîÊÕÊ¡µÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê75¡Ë¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¤Î¡ÖÀéÍÕÃæ±û¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¿Ç»¡¼¼¤Ç¡¢ÃËÀ°å»Õ¡Ê53¡Ë¤Î¼ó¤Ê¤É¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ°å»Õ¤Ï¼ó¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Å½ý¤Ç¤¹¡£
ÌîÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ëº¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡ÖÃËÀ°å»Õ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£