ナイジェリア代表ストライカーは今夏も去就が注目されている。



『Sky Sport』のジャンルカ・ディ・マルツォ氏によると、ナポリに所属するナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンはアル・ヒラルと個人合意に至ったという。



今季ナポリからガラタサライにレンタル移籍で加入したオシムヘンは今季リーグ戦29試合で26ゴール5アシストを記録するなど活躍。UEFAヨーロッパリーグでも7試合で6ゴール1アシストと結果を残しており、今夏も昨夏に引き続き去就が注目されている。





