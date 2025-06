英語を話す・書く上で欠かせないのが文法力です。基礎力を楽しくチェックできる「穴埋めクイズ」を用意。実際の会話やビジネスでも役立つ内容なので、英語力に自信がある人も、ちょっと不安な人もぜひチャレンジしてみて!今回は、TOEIC Programを展開する「国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届けしていきます。あなたのレベルはどれくらい!?

■答えはどれでしょう?空欄に入る単語は、次のうちどれでしょう?Custom suits from Fulano Tailors are ________ assembled in the company's Barcelona workshop, using wool imported from Italy.A. overlyB. entirelyC. remarkablyD. closely答えはどーれだ!――正解は次のページで!■正解はこちら!○【答え】(B) entirely答えはどーれだ!「注文服が-------仕立て上げられる」という文脈から、「全て、完全に」という意味の(B) entirelyが正解となります。そのほかの選択肢の意味は次の通りです。(A)overly「あまりにも」(C) remarkably「著しく」(D)closely「接近して」【訳】Custom suits from Fulano Tailors are entirely assembled in the company's Barcelona workshop, using wool imported from Italy.テーラーFulanoの注文服はイタリアから輸入したウールを使い、同店のバルセロナ工場で全て仕立て上げられます。いかがでしたか? 英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!!○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。