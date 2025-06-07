来週の【重要イベント】中国貿易収支、米消費者物価、メジャーSQ (6月9日～15日) 来週の【重要イベント】中国貿易収支、米消費者物価、メジャーSQ (6月9日～15日)



――――――――――――――――――― 6月 9日 (月) ――

◆国内経済

・1-3月期GDP[改定値] (8:50)

・4月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月景気ウォッチャー調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、トルコ、オーストラリア市場休場

★中国5月消費者物価指数 (10:30)

★中国5月生産者物価指数 (10:30)

・米国4月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国4月卸売売上高 (23:00)

★中国5月貿易収支

・米アップル の年次開発者会議「WWDC」 (～13日)

◆新規上場、市場変更 など

〇浜井産業 <6131> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月10日 (火) ――

◆国内経済

・5月マネーストックM2 (8:50)

・5月工作機械受注 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国5月失業率 (15:00)

・米国3年国債入札



――――――――――――――――――― 6月11日 (水) ――

◆国内経済

・5月国内企業物価 (8:50)

・6月月例経済報告

◆国際経済ｅｔｃ

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国5月消費者物価指数 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国5月月次財政収支 (12日3:00)

・米国10年国債入札

【海外決算】

[欧]インディテックス

◆新規上場、市場変更 など

〇カオナビ <4435> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月12日 (木) ――

◆国内経済

★4-6月期法人企業景気予測調査 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月都心オフィス空室率 (11:00)

・5月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン市場休場

・インド5月消費者物価指数 (19:30)

★米国5月生産者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米テスラ が米南部テキサス州で自動運転タクシーの運用を開始する見込み

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]アドビ



――――――――――――――――――― 6月13日 (金) ――

◆国内経済

★メジャーSQ

・4月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・4月設備稼働率 (13:30)

・4月第3次産業活動指数 (13:30)

・東京都議会議員選挙告示 (6月22日投開票)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ5月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・ユーロ圏4月鉱工業生産指数 (18:00)

・ユーロ圏4月貿易収支 (18:00)

・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇ナカヨ <6715> [東証Ｓ]：上場廃止

〇アルファ <4760> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇駒井ハルテック <5915> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 6月14日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・トランプ大統領の誕生日にあたる6月14日に米軍が大規模な軍事パレードを開催 (ワシントン)



――――――――――――――――――― 6月15日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★G7サミット (～17日、カナダ)



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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