オンラインマルチプレイに対応でみんなで楽しめる！GSE『ラタタン』

Ratata Artsが開発し、 GSEがパブリッシング担当のリズムローグライクアクションゲーム『ラタタン』(RATATAN)は、2025年7月25日にSteamにてアーリーアクセス版をリリースします。

GSE『ラタタン』

■対応機種 :PC/PlayStation(R)4/PlayStation(R)5/

Nintendo Switch(TM)/Xbox Series

■発売日 :2025年

■価格 :未定

■ジャンル :リズムローグライクアクション

■プレイ人数 :1人(オフライン)/1-4人(オンライン)

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/フランス語/

ドイツ語/イタリア語/ポルトガル語/スペイン語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :TVT/RATATA ARTS

■CERO :審査予定

これに先立ち、最新のEarly Access Trailerを公開し、さらに2025年6月5日より、誰でもプレイ可能な体験版(デモ版)を配信開始しました。

■体験版の概要(6月5日配信開始)

今回配信されたデモ版では、ゲーム序盤のワールドを実際にプレイしながら、『ラタタン』ならではの「リズムローグライクアクション」の魅力を体感できます。

- プレイ可能範囲:ワールド1「パイレーツ・オブ・パラビアン」からワールド2「ビックリローラーマウンテン」まで

- 使用可能キャラクター:個性豊かなラタタンたちのうち、4体がプレイアブル

- 対応モード:オンラインマルチプレイに対応。

最大4人での協力プレイが可能

■出展イベント情報(2025年)

『ラタタン』は以下の3つの主要ゲームイベントに出展し、最新映像や試遊版の公開を通じて、世界中のファンとの接点を広げていきます。

- Day of the Devs: Summer Game Fest Edition(6月7日/ロサンゼルス)

- Future Games Show(6月8日/オンライン配信)

- PC Gaming Show(6月9日/オンライン配信)

■『ラタタン』とは?

『ラタタン』は最大4人で遊べる協力型リズムアクションゲーム。

横スクロールのローグライク要素と100体以上のユニットによる大乱戦が融合した、新感覚の「リズムローグライクアクション」です。

リズムに乗って攻撃し、仲間と共に敵を打ち倒しながら進む、スリリングかつユニークな冒険を体験できます。

本作は『パタポン』シリーズの精神的後継作として、このシリーズのクリエイター小谷浩之が中心となって開発を進行中です。

