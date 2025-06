サッカー界で進むイノベーション…クラブW杯でレフェリーの“ボディカメラ”活用＆オフサイド判定も迅速化へ

今月15日に開幕する『FIFAクラブワールドカップ2025』において、レフェリーが着用するボディカメラの映像を試合中継が活用されることになった。FIFA(国際サッカー連盟)は6日、IFAB(国際サッカー評議会)の承認を受け、レフェリーがボディカメラを着用し、その映像をDAZNの中継映像に使用することを正式に決定した。今回の映像導入は試験的なものであり、これによりレフェリー視点の映像がテレビやオンラインで試合を観戦する人たちの体験を向上させることができるかどうかを検証するとのこと。さらに、今大会で得られた知見に基づいて、カメラの使用に関するガイドラインも作成する予定だ。

