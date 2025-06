【トワと神樹の祈り子たち】 9月18日 発売予定(Steam版は9月19日) 価格 通常盤:3,960円 デジタルデラックスエディション:4,950円

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC用アクションアドベンチャー「トワと神樹の祈り子たち」を9月18日(PC版のみ9月19日)に発売する。価格は3,960円より。

本作は「シンジュの里」を舞台にシンジュ神から生まれた巫女・トワとその使者となる8人の祈り子たちが、世界を脅かす「マガツ」を討つためダンジョンへ挑む見下ろし型ハイスピードアクションアドベンチャー。本日6月7日に行なわれた「Summer Game Fest」にてアナウンスメントトレーラーが公開された。

今回の発表にあわせて公式ページやSNSを公開。今後、キャラクターの詳細がSNSなどで順次公開されるほか、6月14日20時よりメインキャラクターを演じる声優陣を迎えた特別生配信「集まれ祈り子!#トワと神樹の祈り子たち 公式特番」が放送される。

【『トワと神樹の祈り子たち』アナウンスメントトレーラー】

