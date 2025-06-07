¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹°ì¶Ú9Ç¯¤Î¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Äº£¥ª¥Õ¤Ë¥¹¥Ñー¥º°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¥¢¥ê¡©
¡¡2016Ç¯¤ËNBAÆþ¤ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹°ì¶Ú¤Ç¥×¥ìー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡£¥êー¥°¶þ»Ø¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ÇÂç¤¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSports Illustrated¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¥¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤¬¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥©¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤ÎÊü½Ð¤òÈò¤±¤¿¤¤¥¹¥Ñー¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤ÏÈæ³ÓÅªÇö¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼çÎÏ¿Ø¤Î·ÀÌó¶â¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢¥µ¥é¥êー¥¥ã¥Ã¥×Ä¶²á¤ÎÈ³Â§¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊü½Ð¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¤½¤Î¸õÊä¼Ô¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤ËÄù·ë¤·¤¿5Ç¯Áí³Û3²¯400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó440²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¬¤éÇüÂç¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡È²øÊª¡É¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤ò·Þ¤¨¤Æ2Ç¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥×¥ìー¥ª¥Õ½Ð¾ì¤¬Âç¤¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ñー¥º¡£º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤âÁ´ÂÎ2°Ì»ØÌ¾¸¢¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥ìー¥É¤Ç¤Ï¶¯µ¤¤Ê¸ò¾Ä¤â»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥¢¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ï20Âå¸åÈ¾¡¢¥ä¥Ë¥¹¤â30ÂåÁ°È¾¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñー¥º¤¬ºÇ¤âÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ç¯ÎðÅª¤Ë¥Ôー¥¯¤ò²á¤®¤¿¸å¤Ë¥í¥¹¥¿ー¤¬¹âÎð²½¤·¡¢¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤¬¡Ø¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤È¥×¥ìー¤¹¤ë¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¥¹¥Ñー¥º¡¢¤½¤·¤Æ¾å°Ì»ØÌ¾¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î»×ÏÇ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½½Ê¬¤ËÀ®Î©¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤Î¥È¥ìー¥É¡£¡Ö¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥§¥ó¥Óー¡£Èà¤é¤¬¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Î¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÁè¤¦¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¥¹»á¤Ïº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨ー¥¹¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢²Ã¤¨¤Æ¼çÎÏ¿Ø¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤Ë¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡£6·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È¤Î·ë²Ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Áá¡¹¤Ëº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤òÎý¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£µ¨¤ÎPO¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¡ª