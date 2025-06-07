¡È¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡É¤â¤¨¤¢¤º¡Ê37¡Ë¡¢¡ÈÆÃÊÌ¤Êµ¡Æâ¿©¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¿©¤ÙÊüÂê¤Ø ¡ÖÂç¿©¤¤²ø½Ã¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤â¤¨¤¢¤º¡×¤³¤È¤â¤¨¤Î¤¢¤º¤¡Ê37¡Ë¤¬¡¢¡ÈÈô¹Ôµ¡¡É¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÈô¹Ôµ¡¡É¤Ç¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë&¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÂç¿©¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÂÎ·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤¨¤¢¤º¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤ó¤Ð¤ë¤è¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¤ò½Ð¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤ä¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¥á¥Ã¥Á¥ãºÙ¤¤¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄÍÍ¡¹¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤Ï¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Êµ¡Æâ¿©¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿´Ú¹ñÎÁÍý¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÎÁÍý¤òÁ°¤Ë¤Û¤Û¤¨¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ»ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¡ª¡×¡ÖÂç¿©¤¤²ø½Ã ¤â¤¨¤¢¤º¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë