¡Ö¿§¤ó¤Êº¾µ½»Õ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡×µÈÂ¼¿ò¤¬¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¡Ö»È¤¤Êý¤¬¤ß¤ó¤Ê²¼¼ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬£¶Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò¾¡¼ê¤ËÇä¤Ã¤¿Å·ºÍº¾µ½»Õ¥ô¥£¥¯¥È¡¼¥ë¡¦¥ë¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ò¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¿ô¡¹¤Îº¾µ½»ö·ï¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥ë¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ò¤ÏÎø¿Í¥Ó¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¡¦¥·¥§¥¤¥×¥ë¤È¤È¤â¤ËÀøÉú¤·¤Ê¤¬¤é¹ëÍ·À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ë¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ò¤ÎÉâµ¤¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿Îø¿Í¤Î¥á¥¤¤¬·Ù»¡¤ËÀøÉú¾ì½ê¤ò¥¿¥ì¥³¥ß¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼íÌî±Ñ¹§¤Ï¡ÖÀä¹¥Ä´¤À¤È²á¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬ºÇ¸å¤Ë¤·¤¯¤¸¤ë¤Î¤Ï½÷À¡×¤È¤Î¶µ·±¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Êº¾µ½»Õ¸«¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ª¶â¤Î½¸¤áÊý¤ÏÅ·ºÍÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»È¤¤Êý¤¬¤ß¤ó¤Ê²¼¼ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯»È¤¦¡£¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Îº¾µ½¤Ë¤¤¤¯¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌ¾»É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤éº£¤Î»þÂåÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡££Ó£Î£Ó¤ÇÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¿¤é¡¢´í¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£