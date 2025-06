手のひらサイズのかわいい赤べこ！明星企画「福島べこ〜ず」5種類

明星企画は、福島各地の“名所・名物”をテーマにした手のひらサイズの赤べこ5種類を福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店・宿泊施設等にて2025年6月13日(金)より順次発売します。

明星企画「福島べこ〜ず」5種類

・白虎隊べこ・鶴ヶ城べこ・喜多方ラーメンべこ

・ハワイアンべこ・桃べこ

発売日:6月13日(金)より順次

価格 :330円(税込)

素材 :PVC

販売 :福島県内の観光地施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設等

特徴

福島各地の“名所・名物”をテーマにした全5種(白虎隊/鶴ヶ城/喜多方ラーメン/ハワイアン/桃)

・高さ約3.5cmの手のひらサイズで持ち運びやすく、コレクション性も抜群

・明るくポップな配色と愛らしい表情で、幅広い層に親しまれるデザイン

・軽量で丈夫な素材(PVC製)を使用し、子どもから大人まで安心して楽しめる

・お土産としてはもちろん、職場や自宅のインテリア小物としてもおすすめ

