テーマは「大人のカフェバー」！yoL

yoL

開店日 : 6月1日(日) GRAND OPEN

所在地 : 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町30-2 ケゼットハウス3F

アクセス: 各線「渋谷」駅 徒歩5分

営業時間: 12:00〜04:30(ラストオーダー04:00)

定休日 : 不定休

席数 : 26席

「大人のカフェバー」をテーマに様々なカクテルやアルコールスイーツを展開する「yoL」がオープン!

今回オープンするyoLは“All day night atmosphere.”(一日中夜の雰囲気)をテーマに、いつ来てもゆったりとマイペースにお過ごしいただけるよう、商品だけではなく店舗デザイン、ネオン照明、音響空間など、店内で過ごすすべての時間に“上質な当たり前”が在るよう工夫を凝らしモダンかつリラックスできる雰囲気を提供します。

同店では大人向けカフェバーとして主にアルコールスイーツとシグネチャーカクテルの2軸にて主力商品を用意しています。

[アルコールスイーツについて]

“アルコールスイーツ”はScenius(シーニアス)*詳細文末が開発を担当。

独創性のあるプレミアムスピリッツやリキュールと、北海道直送ジェラートGELABO、ドライフルーツやミントグラニテなどと合わせてご賞味いただく一品です。

ただトッピングするだけではなく、厳選した素材とその相性を研究し新しくもベストマッチな味わいを提供します。

主に提供するアルコールスイーツは開業時2種類から選べます。

1. 小夜(Sayo)

小夜“Sayo”エシカルスピリッツ LASTエレガント

使用するスピリッツ:LAST エレガント(エシカル・スピリッツ株式会社 website: https://ethicalspirits.jp/ )*詳細文末

東京蔵前に蒸留所を持ち、日本酒製造の最後に残された酒粕や飲み頃を過ぎたビール、生姜の葉、カカオの外皮などの未活用素材を使ってジンを製造する人気のジャパニーズクラフトジンメーカーのエシカル・スピリッツからエシカルジン LAST エレガントを使用。

鳥取県「千代むすび酒造」の酒粕がもつ甘く華やかな香りをラベンダー・ピンクペッパーなどのボタニカルで紡ぎ出したフローラルなジンは抹茶&ミルクジェラートとの相性がよく、よりさっぱりした大人なスイーツへと変貌させます。

2. 終夜(Yomosugara)

終夜“Yomosugara”セルバレイチョコレートラム

使用するスピリッツ:Chocolate Rum(SelvaRey website: https://selvarey.com/shop-rum/ )

世界的シンガーであるブルーノマーズがプロデュースするプレミアムラムのセルバレイ チョコレートラムは5年熟成したフルボディのラムに、天然のチョコレートを注入することで、本来の風味を引き立てる。

封を開けた瞬間で香りが広がるほどの濃厚なチョコレートの風味はピスタチオ&ヘーゼルナッツのジェラートの濃厚さにさらに香りと味わいの階層を加えます。

[シグネチャーカクテルについて]

シグネチャーカクテルの展開も豊富に行います。

開発テーマは、バー文化を深く知っていきたくなるきっかけを提供すること。

お酒が苦手な方に向けたデザートカクテルやSOUND BAR HOWLで人気を博したカクテルをyoLバージョンとしてリメイクし見た目も味も上質なカクテルも豊富に提供します。

シグネチャーカクテル“Rose Island”

[店舗デザイン・照明・音響について]

1. 店舗デザイン

ホテル・飲食店など様々な空間の設計を行う磯野達也氏によるデザイン。

( https://www.instagram.com/tatsuya_isono_design/ )同店が入居するビルは70年代に建築家が手掛けた建物で、印象的な外観が特徴です。

その外観が反映されたアーチ状の空間に寄り添うよう柔らかな屋根を架け、その下にバーカウンターを設けました。

全体の質感は様々な「黒」の中に最小限の光源と鏡面素材を散りばめることで暗さの中に表情と動きを作り出しています。

フロアシート

2. 照明

店内照明に使用されるネオン管は現代アーティストの市川大翔氏作。

( https://grave-yamamomo-600.notion.site/Profile-JP-EN-bc6db631d1264f77b8931756d4cd0bf3 )

特殊ガスを使用し作成されたネオンは電圧で輝きが変化します。

本作品はお客様自身の手で電圧を変化させることができるよう展示ボックスを設計していますので、ネオンの光が変化し、動く様を自由にご覧いただくことができます。

電圧を変えて光の動きを楽しめるネオンアート

3. 音響

室内のアーチ天井など独特の空間は、ナイトタイムエコノミー業界で数多くの店舗やイベント会場の音響設計を手掛けるValkyrie-Sound Reinforcement-による設計が施され唯一無二の音鳴りに仕上がっています。

店内選曲はレコードやホテル・ラウンジ等でセレクトを担当するDJ陣が行なっており、より場の雰囲気にマッチする音楽を楽しめます。

曲線の重なり合う店内

